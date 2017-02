Juanma by el Cuco reinventa a Escorpion en la 080 Barcelona Fashion

Barcelona, 1 feb (EFE).- Escorpion ha presentado en la 19ª edición de la 080 Barcelona Fashion una colección cápsula diseñada por Juanma by el Cuco con la que reinventa la marca con guiños a las tendencias actuales, sumándose a la tendencia de poner a la venta la colección inmediatamente después del desfile.

Según ha explicado a Efe la directora artística de la marca, Sybille Horaist, Escorpion ya presentó una colección de primavera-verano para 2017 pero han querido reeditarla y darle "frescura y serenidad" en colaboración con el diseñador Juanma Granero a través de su marca Juanma by el Cuco.

En declaraciones a Efe, el diseñador ha explicado que la colección se basa en la "herencia y la tradición de la marca" pero reinventándola con guiños a las tendencias actuales a través de "'looks' muy modernos trabajados con tricot" y mangas largas y acampanadas.

La colección, denominada "Heritage", ha mantenido también la carta de color heredada del pasado con "un aire de los 60 y 70" añadiéndole tonos coral y azules cielo.

Las modelos han desfilado entre palmeras con prendas de siluetas lánguidas y fluidas "pero sin perder una silueta muy femenina", según el diseñador, que también se ha atrevido con estampados que emulaban el tricot.

El punto ha sido el protagonista indiscutible de esta colección que según ha asegurado Sybille Horaist "interesará a un público más joven al que le gusta la moda" ya que el resultado es "curioso y diferente" aunque no pierde la elegancia que caracteriza la marca.

Horaist ha explicado que han decidido subirse al tren del "see now buy now" porque les permite estar más cerca del público y, aunque implica un ritmo de trabajo distinto, "no es ningún problema" desde el punto de vista de la producción.

La directora artística de Escorpion también ha querido destacar que la marca se encuentra "en un momento muy feliz y muy dulce" ya que hace varias temporadas que se está reinventando y ha incrementado su interés en el extranjero.