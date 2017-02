San José: "No creo que la presión afecte al arbitraje"

Lezama , 1 feb .- Mikel San José no cree que este sábado en el Camp Nou "la presión afecte al arbitraje" del berciano José Luis González González, a pesar del precedente del gol no concedido al FC Barcelona el domingo en el Benito Villamarín, en un balón que entró claramente en la portería del Betis.

"No, porque me imagino que si no entra no llegarán a pitarlo. Está claro que hay ocasiones en las que los árbitros necesitan ayuda pero creo que el nivel es bueno y que el sábado en el Camp Nou no afectará al arbitraje", dijo San José cuando le preguntaron si en el Athletic teme pagar los platos rotos del arbitraje sufrido por el Barça en Sevilla.

En ese sentido, el centrocampista internacional se mostró "seguro" de que "el árbitro soportará la presión si la hay".

Ya en lo estrictamente futbolístico, el jugador navarro aseguró que su equipo no va a Barcelona con "un animo de revancha especial" por la reciente eliminación de la Copa del Rey y que, "por supuesto, siempre apetece jugar contra el equipo que probablemente es el mejor del mundo o de los mejores del mundo".

Sí avanzó la intención de romper con mala racha de resultados en un campo en el que "varios jugadores" de la actual plantilla rojiblanco no saben "lo que es ganar".

A pesar de los visto en los últimos partidos entre ambos equipos, en los que el Barcelona a veces ha optado por lanzar balones largos para evitar la presión rojiblanca, aseguró: "Es una opción que también trabajamos contra ellos".

Aunque reparó en que "si en algo es especialmente bueno el Barça es cuando saca el balón desde atrás". "Si nos juegan más en largo a esos balones no les tenemos miedo. Lo tendremos en cuenta, pero iremos a por ellos", avanzó.

Ya sobre el equipo en general y él en particular, San José asume que siempre "hay cosas que mejorar cosas grupales e individuales" y, en su caso, sabe que puede "dar más nivel" del que está ofreciendo. Por ello está "contento por la confianza" que le está dando Ernesto Valverde.

San José, además, entiende que a veces a su equipo no se le valora desde fuera en su justa medida. "En los últimos partidos en casa estamos concediendo el primer gol y eso es lo que queremos cambiar, pero siempre dominamos y tenemos más situaciones de gol. Aunque fuera no se valore, nosotros lo valoramos mucho", dijo.

Y también considera que si algo "ha demostrado" este equipo es que "se puede confiar en él".