Iván apunta a la salvación del UCAM "remando todos en la misma dirección"

Murcia, 1 feb (EFE).- Iván Salvador Edú, delantero de fútbol internacional absoluto con Guinea Ecuatorial que ha llegado al UCAM Murcia cedido por el Valladolid, ha reconocido que no da "un paso atrás ni uno adelante" y que "la salvación se consigue remando todos en la misma dirección y creyendo en la idea del míster".

Iván Salvador, de 21 años y nacido en la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat, aunque también tiene la nacionalidad ecuatoguineana, ha hablado en clave colectiva en su presentación, donde se ha mostrado decidido a colaborar a que el conjunto universitario consiga el objetivo de la permanencia en LaLiga 1/2/3.

"Empecé la temporada jugando en el Valladolid, pero el entrenador decidió que dejara de hacerlo y como todo futbolista que no juega, busqué una solución. Quería seguir en Segunda en este mi primer año en la categoría y se me dio una oportunidad en Murcia que no me pensé mucho, pues quería venir", ha dicho.

Iván Salvador ha comentado que se siente "cómodo en las tres posiciones del ataque, sobre todo arriba, pero también en las bandas", y se ha definido como un jugador "rápido al que le gusta asociarse con los compañeros".

El nuevo integrante de la plantilla murciana, que pasó por la cantera del Valencia y debutó con el primer equipo ché en la Copa del Rey contra el Barcelona, llega de disputar 10 partidos en LaLiga 1/2/3 con el Valladolid y dos más en el torneo copero y con un gol marcado al Levante.

Ahora espera "rendir bien" y contribuir a la causa de la permanencia "con ganas de jugar" ya este viernes ante un rival, el Sevilla Atlético, al que ha elogiado: "Es un filial, pero no lo parece. Está arriba, juega sin presión porque no se juega el ascenso".

El director deportivo, Pedro Reverte, le ha dado las gracias por su "predisposición" por venir y también al Valladolid, "que ha puesto muchas facilidades" para que el jugador pudiera hacerlo.

Reverte ha destacado de Iván Salvador que "es un futbolista que puede disputar minutos en cualquiera de las posiciones de la mediapunta e incluso en la punta" y que da "muchas variantes".