Esteban Granero advierte de que el Osasuna es un rival "fuerte y competitivo"

San Sebastián, 1 feb (EFE).- El centrocampista de la Real Sociedad Esteban Granero ha advertido este miércoles de que superar la visita a Anoeta del Osasuna este domingo no será fácil, a pesar de las diferencias en la clasificación, porque el conjunto rojillo es "un rival fuerte y competitivo".

El jugador madrileño ha hablado sobre este encuentro y también de temas de actualidad tras el entrenamiento que ha tenido lugar esta tarde en Zubieta, el único que será a puerta abierta porque Eusebio Sacristán ocultará sus planes las tres próximas sesiones.

"El del domingo va a ser un partido muy complicado. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro y prepararnos bien", ha declarado el jugador realista, que cree que su equipo no ha alcanzado techo y todavía puede rendir más hasta el final de Liga.

"Hay que afrontar cada partido como si fuera el último. Nosotros queremos seguir creciendo en la segunda vuelta y mirar hacia arriba", ha declarado Granero, que asegura que "a día de hoy no hay que renunciar a nada".

Ha agradecido el descanso después de varias semanas muy intensas con el partido ante el Real Madrid del pasado domingo y un doble enfrentamiento ante el Barça en Copa que no reflejó en el marcador la paridad existente en las diferentes propuestas de juego.

"Los dos partidos contra el Barcelona me parecieron parejos y los resultados que se dieron yo creo que fueron más abultados de lo que pareció", ha subrayado un exjugador del Real Madrid que al final del mercado de invierno sigue en la Real cuando en verano no era una de las prioridades de Eusebio.

"Mis esfuerzos están centrados en participar y apoyar en todo al equipo. Yo siempre lo he tenido claro y nunca me he pensado dar un paso hacia afuera", ha concluido Granero.