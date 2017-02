Eguibar: Aquí en Bansko hay que hacerlo perfecto, la pista no admite errores

Madrid, 1 feb (EFE).- El español Lucas Eguibar, ganador de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard (tabla de nieve) hace dos temporadas y tercero en la general final la campaña pasada, declaró a EFE desde la estación búlgara de Bansko, donde el sábado se disputará una prueba sprint de esa competición, que habrá "que hacerlo perfecto", porque "la pista no admite errores".

Eguibar, nacido hace 22 años en San Sebastián, que capturó Diploma olímpico al acabar séptimo en los Juegos de Sochi'14 (Rusia) en la disciplina en la que se compite de seis en seis (o de cuatro en cuatro) en un circuito con saltos, módulos y curvas peraltadas, advirtió de las dificultades que se encontrará en su próxima prueba de Copa del Mundo, en la modalidad de sprint. La única de esas características prevista esta temporada.

"Para mí gusto, esta pista es demasiado corta. Es un recorrido de unos veinte segundos, nada más", explicó este miércoles, en conversación telefónica con Efe desde Bansko -que debuta en el calendario de la Copa del Mundo de snowboard- el 'rider' donostiarra, después de haber probado el circuito de competición.

"El año pasado tuvimos una prueba sprint en Feldberg (Alemania). Pero era un circuito que tenía una curva y la duración de la bajada era de unos treinta segundos. No es que no me gusten los sprints. Los hay que sí, si son técnicos. Pero éste es un pelín técnico sólo arriba del todo; y, después, sólo tiene tres saltos. No hay nada más", comentó 'Luki' acerca del circuito, en el que se entrenó este miércoles.

Un circuito en el que este jueves se disputará la clasificación y en el que, tras una jornada de descanso el viernes, se competirá el sábado.

Bansko, que ha albergado pruebas de la Copa del Mundo de esquí alpino, se estrena esta semana en la de snowboard (también habrá pruebas de gigante paralelo).

Y ésta será la segunda vez que la competición de la regularidad visite Bulgaria, ya que su capital, Sofía, albergó pruebas de 'Big Air' en 2007.

"Va a estar todo muy, muy justo. Y espero hacerlo muy bien. Aquí no puedes cometer ni el menor error. Si sales un poco más tarde de lo normal estás fuera", apuntó Eguibar.

"Así que habrá que hacerlo todo perfecto, porque esta pista no admite errores", comentó a Efe el campeón donostiarra, que tras competir en Bulgaria se desplazará por carretera junto al resto de integrantes del equipo español -el ceutí de la federación andaluza Regino Hernández y el cántabro Laro Herrero- hasta Feldberg (Alemania), donde la próxima semana disputarán una prueba individual, ya en un circuito de los 'habituales'.

En Feldberg se introdujo precisamente la pasada temporada, en el calendario de competición, la disciplina sprint. "El año pasado no lo hice muy bien", recuerda el guipuzcoano. "En la segunda carrera hice octavo, pero no acabe contento con mi resultado", comentó a Efe Eguibar.

"Yo soy, obviamente, más de circuitos largos, en los que me gusta esperar y atacar al final. Así que, lo dicho, habrá que estar muy atentos aquí en Bansko. Y no cometer ni el menor error", explicó el campeón vasco.