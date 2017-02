Christian: "La situación empieza a ser preocupante y hay que revertirla"

Oviedo, 1 feb (EFE).- El defensa del Real Oviedo Christian Fernández se ha mostrado autocrítico con el papel del equipo fuera de casa, donde suma cinco derrotas consecutivas, y ha advertido de que la situación "empieza a ser preocupante" y que ha de "revertirse" si se quiere luchar por el objetivo del ascenso a final de temporada.

"Empieza a ser una mala costumbre perder a domicilio, y eso no puede ser, no podemos tener imágenes tan dispares en casa y fuera porque a la larga no será beneficioso para nadie. Llegará un momento en que no logremos puntuar en casa y juguemos con la necesidad de hacerlo fuera, y eso dista mucho de la regularidad que se necesita en esta categoría", ha analizado el lateral.

Para el cántabro es importante que sean los propios jugadores quienes "reseteen" y olviden la dinámica negativa del equipo, porque una rutina de resultados de este tipo, que se repite "en tiempo y forma" sino genera "psicosis" sí que puede afectar a la "ansiedad" del grupo.

"Debemos alejarnos de esos pensamientos negativos y ser el equipo rocoso y sólido que somos en casa si queremos conseguir objetivos. Incluso cuando nos pongamos por detrás en el marcador, tenemos que ser capaces dar un paso adelante, y frente al Almería, que venía mermado en resultado y ánimo, no fuimos capaces", ha reconocido el defensa.

El jugador del equipo carbayón ha instado al equipo a "poner remedio" cuanto antes y a ser el mismo bloque que en casa, pese a factores como la presión o el campo, se atreve a "tener buen trato con la pelota".

"Estamos a tiempo de todo, somos conscientes y solo falta poner el remedio, que pasa por sumar contra el Mallorca e ir a Miranda de Ebro, a Anduva, a por los tres puntos. Es la única manera de lograr el objetivo", concreta el propio Christian.

El futbolista sigue sorprendido por el reconocimiento que la afición le muestra en cada partido, y entiende que se debe al "trabajo y sacrificio" que demuestra defendiendo la camiseta de su equipo, algo que le motiva a mejorar siempre en toda faceta en la que "pueda tener alguna merma".

"Juego cómodo donde sea mientras esté entre los once que salen al campo, tenemos una plantilla extensa y no te puedes relajar, cualquier oportunidad que me dé el mister la aprovecharé", ha comentado el lateral, que jugó de tercer central ante el Almería con defensa de cinco.

El cántabro ha concluido que lo importante ahora es que los fichajes invernales "vengan con ganas de aportar" y se adapten pronto, para así, añade, cubrir con ellos las "carencias o debilidades" que la secretaría técnico había podido detectar en la plantilla.

El primer equipo ha continuado su atípica semana de trabajo, en la que el cuerpo técnico no ha contemplado jornada de descanso, y lo ha hecho con las ausencias por lesión de Erice y Verdés en un entrenamiento que tampoco han completado Óscar Gil, Toché y el meta Juan Carlos.