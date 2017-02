Bueno: "Vengo hasta arriba de ilusión para aportar todo lo que pueda"

Madrid, 1 feb (EFE).- Alberto Bueno, futbolista incorporado por el Leganés en el mercado de invierno, como cedido procedente del Oporto, aseguró este miércoles en la presentación con su nuevo equipo que llega muy ilusionado por participar del proyecto blanquiazul.

"Me convenció el interés que mostraron desde el primer día. Otro punto a favor es volver a casa, que el cambio para mi familia era menos drástico que a otra ciudad de España o a otro país fuera. Ese conjunto de cosas me hicieron decidirme", dijo.

"Llevó viendo al Leganés en partidos anteriormente y es un equipo que me parece que tiene una buena base, una idea que se puede asemejar a mi forma de jugar. A pesar de mi anterior etapa no ha sido tan buena como esperaba, vengo hasta arriba de ilusión para aportar todo lo que pueda", añadió.

Sobre lo que se ha encontrado a su llegada, explicó: "Estoy contento de llegar a este club, a esta familia. Me lo han demostrado desde el primer día. Tanto el vestuario como la gente, empleados y demás. Me han hecho estar el primer día súper a gusto y ojalá sea el primero de muchos. Mi idea es ayudar como uno más al objetivo de la permanencia y poner mi granito de arena y mis cualidades al servicio del club".

A la hora de compararlo con su etapa en el Rayo, donde realizó buenas actuaciones, explicó: "Me trae buenas vibraciones porque se asemeja a esa etapa que pasé y que guardo con mucho cariño. A partir de ahí creo que un punto a favor del club y del vestuario es que una vez que el equipo asciende sabe que es una situación complicada en la cual va a sufrir, va a haber momentos buenos y malos".

"Los buenos se pasarán de una forma alegre y optimista, y en los malos habrá una unidad y un grupo que nos conjuraremos para sacarlo adelante. Eso yo creo que es una de las cosas que traigo de base en la etapa del Rayo. Quiero ponerla al servicio del grupo y que cada uno pongamos eso para ayudar a conseguirlo", completó.

Asimismo habló de su paso por el Granada, donde ha jugado el primer tramo del curso: "A final de temporada es cuando puedes valorar que has hecho bien o mal para estar por encima o por debajo de la permanencia. A Granada fui con mucha ilusión, a un equipo que apostó por mí, con un entrenador que tenía confianza plena en mí y todo cambió".

"Guardo un buen recuerdo de la ciudad y la gente, pero era un lugar complicado por ciertos condicionantes, especialmente porque había mucha gente nueva. Eso complica un poco el día a día y que las piezas se vayan conjuntando", añadió.

Alberto Bueno habló del proyecto además en el que se embarca: "A diferencia encuentro que el Leganés es un equipo que tiene una base ya sólida, un proyecto y una idea clara de lo que va a ser este primer año en Primera. Los que venimos de fuera venimos a aportar nuestras cualidades para que todo salga de la mejor manera y podamos disfrutar".

"No entiendo el fútbol si no es disfrutando, porque me siento un privilegiado. El Leganés entiende cuál es su papel desde el primer momento y ojalá consigamos eso a final de temporada", agregó.