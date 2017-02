Bautista aún tiene que "limar algunos detalles" para adaptarse a nueva moto

Redacción deportes, 1 feb (EFE).- El español Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar), que ha marcado el sexto tiempo en la última jornada de entrenamientos de MotoGP en el circuito de Sepang, expresó su satisfacción por el trabajo acumulado estos días y advirtió de que aún tiene que "limar algunos detalles" para adaptarse a la nueva moto.

"Aunque los tiempos son buenos, creo que todavía tengo que limar algunos detalles para el tipo de conducción que requiere esta moto", manifestó el español en declaraciones distribuidas por su equipo.

"Es como si el invierno no hubiera existido para mí, parece que me acabara de bajar de la moto del último test", aseguró Bautista, quien espera que la base con la que salen de Sepang se vea en los ensayos de Australia "para estar otra vez desde el primer momento casi en nuestro límite".

"No es fácil bajar de los dos minutos, sobre todo con una moto tan nueva para mí, con la que todavía tengo que mejorar bastante", admitió.

"Estos días hemos estado trabajando en mi ritmo, en intentar ser constantes y entender la moto. Esta mañana, quería probar a apretar un poco más y he hecho varias vueltas por debajo de dos minutos, así que estoy muy contento. Desde la primera vuelta del primer día me he encontrado muy bien y muy competitivo", aseguró.