André Gomes: "Queremos conquistar la Copa y hay que ganar en casa"

Madrid, 1 feb (EFE).- El centrocampista portugués del Barcelona André Gomes aseguró tras la victoria de su equipo en la ida de semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid (1-2) que ellos quieren "conquistar la Copa" y que para eso hay que "ganar en casa" al Atlético, ya que la eliminatoria "no está decidida".

"La eliminatoria no está decidida, hay partido de vuelta en nuestra casa, queremos ganarlo como siempre. Hicimos un buen resultado, pero hay que esperar un rival fuerte. Queremos conquistar la Copa y hay que ganar en casa", aseguró Gomes, que fue titular y disputó hasta el minuto 72, cuando fue sustituido por Rafinha Alcántara.

El mediocampista luso calificó el 1-2 como un "buen resultado" pese del gol encajado en la segunda mitad. "En la primera mitad lo hicimos bien, metimos los dos goles, el rival tenía que buscar algo y en la segunda mitad nos ha apretado un poco", explicó.

Gomes aseguró que el Barcelona no se ve en la final con este resultado, ya que espera "un partido complicado" en el Camp Nou en la vuelta con el Atlético.

"No, no nos vemos en la final, tenemos un partido complicado de vuelta. El Atlético intentó apretar en la segunda mitad con cuatro delanteros para dar la vuelta al resultado, aguantamos bien y la vuelta sabemos que en nuestra casa y queremos ganar la Copa", dijo.

En ese partido no podrán contar con el brasileño Neymar, que vio la tercera amarilla en esta Copa, como los rojiblancos no podrán contar con su capitán Gabi Fernández.

"Neymar sabemos lo que podemos esperar de él, pero hay jugadores para darle recambio que están trabajando muy bien. Lo importante es que estén todos para jugar", dijo.

Respecto a un posible agarrón del rojiblanco Koke a Luis Suárez en el gol de Griezmann, Gomes dijo que hay que "revisar" esa jugada, pero no quiso decantarse sobre si fue o no.

"Hay que revisarlo, es un equipo que hace muchos bloqueos, no voy a comentar porque no lo he visto de la mejor manera", comentó.

Al respecto de su actuación personal, André Gomes dijo que tiene que "mejorar mucho" y que no está al nivel que espera de sí mismo, ya que tiene que "trabajar" y "seguir creciendo".