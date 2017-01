Tecnyconta presenta una protesta ante la ACB por las decisiones arbitrales

Zaragoza, 31 ene (EFE).- El director técnico del Tecnyconta Zaragoza, Salva Guardia, ha revelado hoy que el club aragonés ha hecho llegar a la ACB una queja por las decisiones arbitrales que han afectado al equipo en varios encuentros de la actual temporada con finales muy igualados.

"No es la primera vez que creemos que esas decisiones nos han afectado en los finales ajustados. Ya sucedió en Badalona, Vitoria, Gran Canaria y Bilbao", ha enumerado en rueda de prensa.

Guardia ha indicado que lo que el club pretende con la protesta no es perjudicar a los árbitros y tampoco que se les sancione porque se fía de ellos, pero sí que sean "sabedores de las circunstancias, ya que con dos partidos más ganados tendríamos ocho victorias y estaríamos más tranquilos".

El detonante de la protesta han sido dos acciones ocurridas durante el último minuto y veinte segundos del encuentro del pasado domingo contra el RETAbet Bilbao.

La primera es "una falta en ataque de Jelovac a Hervelle que, tras hablar con Paco Monjas, me ha comentado que no es".

La segunda "un triple de Gecevicius con falta abajo a Robin Benzing que es una acción más difícil y tras analizarla seis personas argumentan que es acierto, ya que Gecevicius no ha iniciado la acción de tiro en el momento de la personal", comentó.

Salva Guardia, sin embargo, opina que en esta última acción "hay un vacío". "Dicen que se pita cuando ocurre la falta y no cuando pita el árbitro, pero para mí sigue siendo muy difícil", destacó, y señaló que se tiene que fiar de Monjas pero que al club le quedan "muchas dudas" sobre la decisión.

El director técnico también ha explicado la decisión de que el norteamericano Stephen Holt no jugase el partido contra el conjunto vasco del pasado domingo: "Es un profesional como la copa de un pino, pero las cosas no le están saliendo y decidimos que no jugase".

Igualmente, ha asegurado que el club estudia la posibilidad de fichar a algún jugador debido a la lesión que sufre Henk Norel, pero que tendría que "abrir un espacio salarial" con la baja de alguno de los que se encuentra en la plantilla.