El reglamento electoral aprobado con más de un año de retraso

Madrid, 31 ene (EFE).- La Federación Española de Fútbol (RFEF) podrá empezar su proceso electoral con más de un año de retraso, después de conseguir la aprobación de su reglamento por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD), que había rechazado todos los modelos que le envió anteriormente.

Tanto el CSD como la RFEF han acabado por ceder para aprobar el texto, rechazado por el primer organismo todas las veces que se presentó con anterioridad por incumplir los principios de proporcionalidad que marca la orden ministerial que regula las elecciones en las federaciones.

La RFEF ha transigido en que los clubes y jugadores no profesionales de Ceuta y Melilla compartan un representante en la Asamblea y no tengan uno cada una y el CSD en que los futbolistas no profesionales puedan elegir a sus representantes en ésta en circunscripción autonómica y no estatal como dice la orden.

Estas son algunas de las fechas claves del proceso que arrancó en enero de 2016 y que culminará con las elecciones que se convocarán de forma inmediata y en las que Villar optará a ser reelegido por octava vez consecutiva.

El exsecretario general de la RFEF, Jorge Pérez, y el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), Miguel Galán, son los otros dos aspirantes.

2015

----

.21-Diciembre: El BOE publica la Orden del ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2764/2015 de 18 de diciembre que regula los procesos electorales federativos. Las que acudan a los juegos olímpicos de Río 2016 deben iniciarlos dentro de los dos meses siguientes a su finalización (21 de agosto). Las no olímpicas y no clasificadas para Río, como Fútbol, deben hacerlo en el primer cuatrimestre de este año.

La orden modifica la de 2007 y pretende mejorar los procesos de gobernanza, regula la composición de las asambleas, la horquilla del porcentaje de representantes de cada estamento, la determinación de las circunscripciones electorales y la moción de censura.

2016

----

.7-Enero: La Federación Española de Fútbol (RFEF) remite a los miembros de la Asamblea el primer proyecto de reglamento, que fijaba el 22 de abril para la elección de presidente en asamblea.

.20-Enero: La RFEF pide al CSD cambio de criterios de la orden ministerial relativos a la moción de censura y para la celebración de elecciones en días de competición.

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) "ve razonable que con carácter excepcional se conceda el cambio" del segundo requisito, pero rechaza la petición sobre la moción de censura ya que va contra los objetivos de mejora de la gobernanza de la orden.

.10-Marzo: La Audiencia Nacional rechaza la suspensión cautelar de la orden ministerial pedida por la RFEF, que entiende que vulnera derechos fundamentales.

.21-Marzo: La Comisión Directiva del CSD rechaza el reglamento (primero) enviado por la RFEF por contravenir la orden ministerial.

.22-Marzo: La Asamblea General Extraordinaria de la RFEF aprueba un nuevo reglamento (segundo) y un calendario electoral que fija las elecciones para el último cuatrimestre de 2016. Villar anuncia que se presentará a la reelección.

.27-Abril: RFEF pide a CSD que permita que inicie el proceso enel último cuatrimestre de 2016.

.23-Mayo: CSD desestima las peticiones que la RFEF le planteó en enero sobre la moción de censura y sobre la posibilidad de celebrar las elecciones en fechas en las que hay competiciones.

.27-Mayo: El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) entiende justificada la petición de la RFEF para retrasar las elecciones al último cuatrimestre del año, por razones de competición como el final de la Liga, la Copa del Rey, las competiciones europeas y la Eurocopa.

.3-Junio: El CSD responde a la petición que la RFEF le hizo en abril para retrasar elecciones a último cuatrimestre. Dice que el reglamento que aprobó y le envió en marzo es "exactamente el mismo" que mandó en enero, sobre el cual tanto el TAD como la subdirección general de régimen jurídico del deporte informaron negativamente.

.23-Julio: Ángel Villar deja entrever la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de la UEFA el 14 de septiembre. Aunque lo hace días antes de la votación la retira.

.8-Septiembre: La Comisión Delegada de la RFEF aprueba de nuevo un reglamento electoral -tercero- que introduce enmiendas en aspectos como la moción de censura y un calendario que prevé las elecciones para el 20 de diciembre. Lo manda al CSD el día 22.

.26-Septiembre: El CSD rechaza el reglamento por incumplir la proporcionalidad en la representación de clubes y jugadores.

.1-Octubre: RFEF denuncia "actitud consciente y deliberadamente obstruccionista, dilatoria e impeditiva del CSD y su presidente" para argumentar irregularidades que, en su opinión, no lo son,

.11-Octubre: La Asamblea General Extraordinaria de la RFEF aprueba el mismo reglamento electoral que el CSD rechazó el 26 de septiembre. Ángel Villar cesa durante la misma al secretario general, Jorge Pérez, quien pretende presentarse a las elecciones, y veinte días después le despide por "motivos disciplinarios".

.14-Octubre: El CSD se muestra dispuesto a aprobar el reglamento si la RFEF fija una proporción mayor de deportistas para su Asamblea y reparte con proporcionalidad los clubes.

.21-Octubre: El CSD envía carta a Villar en la que le pide que rectifique su reglamento electoral y que convoque elecciones de forma inmediata.

.8-Noviembre: El Consejo de Ministros nombra a José Ramón Lete presidente del CSD en sustitución de Miguel Cardenal.

.14-diciembre. Lete asegura que tiene el compromiso de Villar de cumplir con la ley electoral y convocar elecciones.

.16-Diciembre: El CSD rechaza el recurso de reposición de la RFEF contra la decisión de este organismo, el 26 de septiembre, de no aprobar su proyecto de reglamento electoral.

-30-Dic: RFEF pide autorización a CSD para cambio de criterio y que futbolistas no profesionales puedan elegir en circunscripción autonómica a sus representantes en la Asamblea.

2017

----

. 9-Enero: El CSD autoriza el cambio de criterio en ese aspecto.

.18-Enero: RFEF envía al CSD el reglamento electoral "en los términos en los que había solicitado" este organismo.

. 23-Enero: El presidente del CSD confirma que el reglamento enviado por la RFEF se ajusta a la excepcionalidad, salvo en un fleco, y que no contempla que no se subsane.

.26-Enero: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dice que "en pocas fechas" se convocarán las elecciones a la presidencia de la RFEF porque pronto habrá un "entendimiento", ya que esas son las instrucciones que tienen en el CSD.

.31-Enero: La Comisión Directiva de CSD aprueba el reglamento que reduce a 1 el número de clubes y jugadores no profesionales de Ceuta y Melilla en la Asamblea y aumenta en 1 el de clubes y futbolistas de Andalucía.