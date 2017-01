Pepe Álvarez advierte del impacto de la subida del IPC en las pensiones

(Actualiza la ST2014 con más declaraciones del lider ugetista)

Santander, 31 ene (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido hoy sobre el impacto de la subida del IPC en las pensiones, "absolutamente insoportable" en el caso del recibo de la luz, y ha afirmado que el Gobierno tiene que explicar cómo se conjuga el incremento de precios con la paga de los pensionistas.

"Eso nos lo tendría que explicar el Gobierno que dice que los pensionistas ganan poder adquisitivo", ha afirmado Álvarez al ser preguntado en un foro organizado por la cadena SER en Cantabria sobre el incremento, de un 3 por ciento, del IPC de enero.

El dirigente sindical ha calificado de "absolutamente insoportable" para un pensionista al que le han subido 12 o 20 euros al año su pensión que empiece 2017 sabiendo que va a pagar 40 o 100 euros más por la factura de la luz.

Álvarez, quien ha explicado que todavía no conoce los datos, ha dicho que tiene la sensación de que el aumento se debe a la energía, pero también a las frutas y verduras, "algo temporal, que se debería recuperar pronto".

No obstante, ha insistido en que si no se derogan el coeficiente reductor y la cláusula de revisión de las pensiones introducidas en 2013 "unilateralmente" por el Gobierno del PP, el sindicato UGT no va a llegar a ningún acuerdo.

Y ha advertido de que UGT no va a condenar a los pensionistas del país a que en 10 años pierdan un 20 poder adquisitivo y que en 2050 pierdan un 40 por ciento de lo que cobrarían hoy de pensión.

Posteriormente, en declaraciones a los periodistas realizadas antes de participar en una asamblea de delegados del sindicato, ha señalado que para UGT, de cara a la negociación colectiva, es una "necesidad imperiosa" no solo mantener el poder adquisitivo de los ciudadanos, sino incluso "mejorarlo".

Pepe Álvarez ha reiterado la apuesta de UGT por derogar la reforma laboral, porque considera que es la que ha causado el "desastre de la precariedad" que, a su juicio, es el "drama" que aqueja al mercado laboral.

En el empleo, según Álvarez, hay que avanzar hacia la calidad, para lo cual cree que la clave es la estabilidad y la formación.

Y, preguntado por la situación del empleo en Cantabria, Pepe Álvarez ha opinado que la precariedad aqueja especialmente a esta región, porque en las comunidades autónomas que tienen más relación con los servicios el nivel de precariedad es más alto.

Además, ha alertado de que se está precarizando la industria con la proliferación de empresas de servicios integrados. EFE