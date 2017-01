Miñambres da por cerrada la plantilla del Celta con el fichaje de Hjulsager

Vigo, 31 ene (EFE).- El director deportivo del Celta, Felipe Miñambres, ha dado por cerrada la plantilla tras la incorporación del internacional sub 21 danés Andrew Hjulsager, futbolista al que definió como un jugador "versátil" y que se adapta "perfectamente" a lo que estaba buscando el club vigués.

"Pensamos que nos puede aportar toda su versatilidad, su energía, su movilidad en el campo. Estamos contento porque pensamos que nos va a ayudar en la banda derecha aunque también puede jugar por dentro", comentó en rueda de prensa el ex futbolista.

Con los fichajes de Jozabed Sánchez y Hjulsager, y a la espera de que se cierre el traspaso de Orellana al Valencia, Miñambres no espera "sorpresas" en el cierre de mercado: "Esperaremos a la medianoche porque a veces en las últimas horas hay movimientos inesperados pero no es nuestra intención que haya nada más".

En este sentido, apuntó que la llegada del ex jugador del Brondby se ajusta a las necesidades que tiene la plantilla: "Fuimos con tranquilidad a buscar algo que nos ayudase. Hemos hablado con otros jugadores y no se han dado, pero no queríamos que el mercado nos llevase a una situación de angustia que el equipo no tiene".

"La banda derecha pensamos que es donde estamos más desprotegidos después de la llegada de Jozabed. En estos momentos es muy difícil entrar en la dinámica del equipo, yo pienso más, la mayoría de los jugadores que hubiéramos traído, de más o menos nombre, tendrían muy difícil ser titulares en el Celta", destacó.

El director deportivo celeste reveló, además, que cuentan con dos ofertas por el serbio Dejan Drazic, futbolista que empezó la temporada en el Real Valladolid, de la Liga 1/2/3, pero al que le buscan una salida por la falta de minutos en Zorilla: "Estamos esperando a ver si alguna de esas dos opciones, aquí no volverá".