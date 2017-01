Martes, 30 de enero de 2017

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fulminó hoy a la hasta ahora fiscal general en funciones, Sally Yates, por haber ordenado a todos sus subordinados que no defendieran en los tribunales el polémico veto del magnate a refugiados e inmigrantes. Yates era una sobreviviente de la era del expresidente Barack Obama que seguía en el cargo a la espera de que el Senado estadounidense confirme al nominado de Trump para la Fiscalía General, el controvertido senador republicano Jeff Sessions.

Freedom House teme que EEUU con Trump no de prioridad a los derechos humanos

Washington (EFE).- Las posiciones políticas del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han suscitado el temor de que el país norteamericano deje de priorizar los derechos humanos y la democracia en su política exterior, según el informe anual sobre libertad de Freedom House. Además, Venezuela aparece por primera vez como un país "no libre" en el informe, mientras que en 2016 la libertad cayó en Nicaragua a su nivel más bajo en más de 20 años.

Las democracias sólidas del mundo pierden libertad por el auge del populismo

Washington (EFE).- Las democracias consolidadas del mundo sufrieron en 2016 un retroceso en libertad debido al auge del populismo y el nacionalismo, según el informe anual de la organización independiente Freedom House. En años anteriores, el declive de la libertad se concentró sobre todo en las autocracias y dictaduras, que pasaron "de mal a peor", pero en 2016 fueron las democracias sólidas las que registraron las pérdidas más significativas.

El mando ucraniano denuncia bombardeos masivos contra la ciudad de Avdéyevka

Kiev (EFE).- El mando militar ucraniano denunció hoy nuevos bombardeos masivos contra la ciudad de Advéyevka, a unos 15 kilómetros al norte de Donetsk, la principal plaza fuerte de los separatistas prorrusos en el este de Ucrania. "Las tropas de ocupación atacaron anoche las afueras de Avdéyevka con misiles Grad (...) Varias viviendas resultaron destruidas", se afirma en un parte del cuartel general de la tropas ucranianas desplegadas en la zona del conflicto.

Almodóvar presidirá el jurado de la próxima edición del Festival de Cannes

París (EFE).- El cineasta español Pedro Almodóvar presidirá el jurado de la 70 edición del Festival de Cannes, que se celebrará entre el 17 y el 28 de mayo próximo, anunciaron los organizadores. "Me siento agradecido, honrado y un poco abrumado. Soy consciente de la responsabilidad que conlleva y espero estar a la altura", dijo el director en el comunicado, en el que se le define como "icono resplandeciente del cine español y realizador de fama mundial".

May activará el "brexit" el 9 de marzo, según "The Times"

Londres (EFE).- La primera ministra británica, Theresa May, activará el "brexit", la salida del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 9 de marzo, al coincidir con la cumbre europea de Malta, según The Times. May quiere que la legislación que apruebe la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones formales sobre la salida de un país ee la UE, esté aprobada por el Parlamento el 7 de marzo.

El estado de Washington, el primero en demandar a Trump por orden migratoria

Washington (EFE).- El fiscal general del estado de Washington (EEUU), Bob Ferguson, interpuso una demanda contra la orden ejecutiva sobre migración y refugiados del presidente, Donald Trump, convirtiéndose así en el primer estado en dar ese paso. "Somos un país construido en el imperio de la ley. En un tribunal, no es la voz más fuerte la que prevalece. Es la Constitución", afirmó Ferguson, un demócrata, en una rueda de prensa en Seattle (Washington). De acuerdo con el fiscal general, la demanda fue interpuesta contra el propio Trump, el Departamento de Seguridad Nacional y varios altos cargos de la administración, y recordó que de ser exitosa tumbará la orden presidencial en todo el país.

La ONU dice veto de Trump es ilegal y resta recursos a lucha contra terrorismo

Ginebra (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Husein, afirmó que el veto temporal del presidente de EEUU, Donald Trump, a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, es "ilegal", "malvado" y desperdicia recursos para la lucha contra el terrorismo. "La discriminación basada en la nacionalidad únicamente está prohibida por el Derecho Humanitario", señaló Zeid en un mensaje de la red social Twitter de su oficina.

El Gobierno de EEUU comunicó oficialmente retirada del TPP al resto de socios

Washington (EFE).- El Gobierno de EE.UU. comunicó oficialmente a sus socios en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) la retirada del país de ese pacto, ordenada la semana pasada por el presidente Donald Trump. La Oficina del Representante de Comercio Exterior envió "esta mañana" las cartas correspondientes que notifican "oficialmente" a los firmantes del TPP que Estados Unidos "se ha retirado del acuerdo", explicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Imputan 6 cargos de asesinato al detenido por ataque a la mezquita de Québec

Toronto (Canadá) (EFE).- La Policía canadiense imputó a Alexandre Bissonnette seis cargos de asesinato en primer grado y cinco de intento de asesinato por el ataque a tiros en la noche del domingo contra una mezquita de la ciudad de Québec. La Policía considera que Bissonnette, detenido pocas horas después del atentado contra el Centro Cultural Islámico de la ciudad de Québec que se saldó con la muerte de seis personas y heridas graves de otras cinco, es el único sospechoso del ataque. Un segundo individuo que también fue detenido la noche del domingo ahora es considerado testigo de la masacre.