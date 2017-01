Malonga: "Si quería ser feliz jugando tenía que volver a España"

Elche , 31 ene .- Dominique Malonga, nuevo jugador del Elche, aseguró en su presentación oficial que no dudó en aceptar la propuesta del club ilicitano, ya que tenía claro que si quería ser feliz jugando al fútbol debía regresar a España.

"El Elche fue mi prioridad. Tuve oportunidades para quedarme en Italia, porque si quería ser feliz con mi fútbol tenía que volver a España", explicó el delantero franco-congoleño, quien militó hace tres temporadas en el Murcia.

Malonga admitió que la presencia en la dirección deportiva de José Luis Molina, técnico que ya lo fichó para el Murcia, fue determinante para su incorporación al equipo ilicitano y se definió como un jugador al que le gusta asociarse con sus compañeros.

"Me gusta tocar la pelota y asociarme, no solo meter goles. Por eso el fútbol de aquí me gusta muchísimo", señaló el futbolista, quien dijo tener cierto parecido en su juego con Karim Benzema "porque él también trabaja mucho para el equipo además de rematar".

El atacante se mostró encantado del estadio, de las instalaciones del club y del ambiente que se genera en los partidos del Elche y reconoció que su última etapa en Italia, en el conjunto del Pro Vercelli, donde no jugó ni un minuto, fue difícil, pero le ayudó a madurar.

"Ellos optaron por otro delantero y yo quise resolver mi situación. La experiencia en Italia es una cicatriz que miro, pero no duele y me ha hecho más fuerte", explicó.

Malonga dijo encontrarse ya para jugar, si bien admitió que le falta competir. "Lo importante es merecer esta camiseta. Está bien hablar, pero lo que importa es lo que pueda aportar en el campo", apostilló.

Diego García, presidente del Elche, agradeció al delantero el esfuerzo económico que ha realizado para fichar por el Elche y deseó que el jugador, que ha firmado solo hasta el final de la temporada, pueda estar "más allá del 30 de junio" en la entidad ilicitana.

José Luis Molina, por su parte, indicó que Malonga llega con "hambre" porque sabe que el fútbol español le conviene para sus características. "Es un especialista y tiene un juego muy determinado. Nos va a venir muy bien para cuando el entrenador quiera jugar con dos delanteros", sentenció.