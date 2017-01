Jaime Algersuari:"Lo que el domingo se verá en el Sant Jordi será imborrable"

Barcelona, 31 ene (EFE).- La 40ª edición del Trial Indoor Solo Moto de Barcelona, que se disputará el próximo domingo 5 de febrero en el Palau Sant Jordi, será "imborrable", según ha asegurado Jaime Algersuari, presidente de RPM, la empresa organizadora del evento.

"Yo no pienso en el 50 aniversario, porque igual ya no estoy aquí. Por esto quiero vivir éste con la máxima intensidad y os aseguro que lo que vais a ver el domingo en el Palau Sant Jordi, con los actos que estamos preparando, no lo volveréis a ver nunca", ha subrayado.

Para darle ese carácter especial al 40 aniversario, hoy han acudido a la presentación del evento pilotos legendarios como Jaume Subirá, primer vencedor en 1978 con una Montesa Cota, o Jordi Tarrés, siete veces ganador de la prueba.

A ellos, y también a los que aun están en activo, se ha dirigido Algersuari: "Sois los verdaderos héroes de Marvel en el trial, porque siempre estáis ahí. Sois intocables y legendarios".

Junto a ellos, ha estado el diez veces campeón del mundo en pista cubierta Toni Bou (Montesa-HRC), que será uno de los protagonistas de esta edición, junto a Albert Cabestany, Adma Raga, Takahisa Fujinami y Jerónimo Fajardo.

Bou ha explicado que es "una año importante por el 40 aniversario" y volver a imponerse en esta edición le haría recordar grandes momentos en Barcelona, "porque aquí gané en 2006, llegando con una invitación y esto no se olvida nunca".

Por su parte, Adam Raga, cinco veces ganador en Barcelona, ha explicado que "el Mundial de este año será duro, porque el nivel es muy alto" y confía en tener opciones al triunfo, porque "la moto nueva funcionó bien el año pasado y la hemos mejorado en este".

Albert Cabestany, el veterano de los competidores, ha remarcado que, pese a llevar ya 21 temporadas en la elite, está "como el primer día".

"Llevó seis segundos puestos en Barcelona y quiero ganar alguna vez, pero Toni Bou está a un nivel extraordinario y poder batirle será muy complicado", ha reconocido.

Una de las grandes leyendas del trial 'indoor', Jordi Tarrés, siete veces ganador en Barcelona, también tiene grandes recuerdos del evento.

"Para mí, fue muy bonito haber podido competir en el Palau d'Esports y en el Palau Sant Jordi. En el primero era increíble ver como la gente no cabía en el recinto y como Barcelona se volcaba con ese deporte. El Sant Jordi tiene unas dimensiones extraordinarias y permitió más zonas, más espectáculo y viví el mejor momento del trial 'indoor'", ha afirmado.