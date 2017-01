El expresidente chileno Piñera compara a Trump con un personaje de Disney

Santiago de Chile, 31 ene (EFE).- El exmandatario chileno Sebastián Piñera (2010-2014) comparó hoy, en un mensaje jocoso enviado por las redes sociales, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su vicepresidente, Mike Pence, con personajes del animador y productor de cine Walt Disney.

"Donald Trump eligió a Mickey Pence como Vicepresidente. O sea, EEUU está gobernado por Donald y Mickey. Lo habrá soñado Walt Disney?", escribió Piñera en su cuenta oficial de Twitter @sebastianpinera.

El ex jefe de Estado chileno, quien sopesa la posibilidad de presentarse a la reelección en los comicios presidenciales de noviembre próximo y lidera las encuestas sobre intención de voto, es un activo usuario de las redes sociales y cuenta con 1,7 millones de seguidores en Twitter.

El tuit de Piñera sobre los líderes estadounidenses se ha extendido rápidamente por las redes sociales, donde a las 17.55 de este martes (20.55 GMT) ya tenía 7.800 me gusta y 6.900 retuiteos.

En realidad, el mensaje del exmandatario chileno ya era conocido en Twitter, donde Digvijay Singh, secretario general del partido Congreso Nacional Indio, escribió el pasado día 27: "Did anyone else realize that Mickey (pence) and Donald (Trump) will run US now on? Had Walt Disney ever thought of this possibility?"

No es esta la primera vez que Piñera se refiere por las redes sociales al actual inquilino de la Casa Blanca. El pasado 9 de noviembre, tuiteó: "Por el bien de Estados Unidos, Chile y el mundo, ojalá el futuro presidente Trump sea mejor que el ex candidato Trump".