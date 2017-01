Barberá: "Cada vez la moto es más mía"

Redacción Deportes, 31 ene (EFE).- El español Héctor Barberá, piloto del Avintia Racing que acabó sexto en la segunda jornada de entrenamientos de pretemporada de MotoGP en el circuito de Sepang, se mostró muy satisfecho por el rendimiento este martes, por haber hecho el mejor tiempo con neumáticos gastados y porque siente la moto cada vez más suya.

"Me quedo con que he hecho la vuelta con neumáticos gastados y que cada vez la moto es más mía. No quiero fijarme en la posición, el objetivo es disfrutar pilotando y cada vez me lo paso mejor encima de la moto", explicó Barberá en declaraciones distribuidas por su equipo.

"Hoy ha sido un día positivo y me he encontrado bastante bien. Ha sido una pena tener que esperar tanto para que se secara la pista, pero hemos solucionado los problemas que tuvimos ayer y me he encontrado muy bien", indicó.

"He rodado bastante cómodo y la línea de trabajo ha sido muy buena. El equipo está funcionando a la perfección y están entendiendo lo que necesito para ir rápido. Quizás podría haber hecho una vuelta más rápida, que nos habría ayudado a estar más arriba, pero esto son solo unos test y estamos aquí para llegar preparados a la primera carrera", apuntó.