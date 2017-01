La CUP avisa al Govern que no hay ninguna excusa para dilatar el referéndum

Barcelona, 31 ene (EFE).- La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha advertido hoy al Govern de que "no hay ninguna excusa para dilatar" el referéndum, que su formación quiere celebrar antes del verano, y ha reclamado a los 'comunes' que se impliquen en su preparación y "no lo miren desde el otro lado de la barrera".

En declaraciones a TV3, Reguant ha lanzado este mensaje al Govern, después de que la CUP haya decidido apoyar los Presupuestos de la Generalitat, por lo que ha instado al presidente catalán, Carles Puigdemont, y al vicepresidente, Oriol Junqueras, a poner fecha al referéndum, que piden que se convoque antes del verano y no en la fecha límite de la segunda quincena de septiembre.

"No hay ninguna excusa para dilatar el tema del referéndum. La piedra en el camino eran los Presupuestos y ya no está. Es hora de que Puigdemont y Junqueras pongan las cosas sobre la mesa, y a finales de marzo o principios de abril se ponga fecha", ha señalado.

La diputada, asimismo, ha opinado que la judicialización del proceso soberanista y la movilización ciudadana pueden precipitar la celebración del referéndum, y ha insistido en que la vía pactada con el Estado "no tiene recorrido".

Reguant, por otro lado, ha considerado que la implicación de los 'comunes' "podría ser una de las claves para llegar hasta el final con garantías de éxito" y, en este sentido, ha reclamado al nuevo partido de Ada Colau que participe en su preparación y "no se quede mirándolo al otro lado de la barrera".

Aunque ha dicho no contemplar un escenario de elecciones, la diputada de la CUP ha avisado al Ejecutivo catalán de que si concluido el mes de septiembre no se ha celebrado el referéndum, su formación dará por terminada la legislatura: "Nosotros no hemos venido a aguantar gobiernos autonómicos", ha precisado.

Reguant, además, ha señalado que si se sustituyese el referéndum por unas elecciones, esto supondría "un fracaso mayúsculo de todos".

Pese al apoyo de la CUP a los Presupuestos, la diputada ha defendido que éstos "no responden a las necesidades del país", pero que en su formación "ha pesado el acabar con el 'procesismo' y poner el referéndum en el centro".

"Ante el chantaje permanente de o Presupuestos o elecciones, nosotros decimos que queremos acabar con el 'procesismo' y poner el referéndum en el centro, y priorizamos esto", ha explicado Reguant.