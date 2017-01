Zoido asegura que el PP no cambiará su política penitenciaria respecto a ETA

Sevilla, 30 ene (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que el PP no cambiará su política penitenciaria y ha defendido que para que la "derrota" de ETA sea real "no caben ni chantajes ni concesiones" porque considera que "no hay más camino para los terroristas que su disolución y la entrega de las armas".

Zoido, que ha participado hoy en un acto del PP para rendir homenaje al que fuera concejal popular del Ayuntamiento de Sevilla Alberto Jiménez Becerril y su esposa, Ascensión García, asesinados por ETA hace 19 años, ha querido dejar "muy clara" esta posición del partido ante los familiares de las víctimas.

"Nosotros no les debemos absolutamente nada a los terroristas", ha agregado Zoido, quien considera que son ellos los que tienen "una enorme deuda" por el daño que han causado, por lo que "la convivencia pacífica jamás puede sustentarse en el olvido".

Ha insistido en que el único camino es mostrar arrepentimiento, pedir perdón a las víctimas y "resarcir todo el daño que han causado a las víctimas y a la sociedad española".

"A partir de ahí podemos empezar a hablar de todo lo que quieran, mientras tanto no hay otro diálogo posible que el que establece el cumplimiento estricto del imperio de la ley", ha añadido.

Ha abogado por "dar pasos" en el apoyo a las víctimas y por ello ha recordado que defendió la necesidad de elaborar un estatuto jurídico internacional que regule los derechos para las víctimas y las obligaciones internacionales para los estados.

Este estatuto, a similitud del que existe en España, pretende extenderlo a todos los países de la Unión Europea y ahí España quiere ser "referencia" en la defensa de los derechos de las víctimas, ha apuntado el ministro.

Además, ha explicado que propuso la creación de una red de autoridades competentes bajo la coordinación de la Unión Europea o del Consejo de Europa, ya que "hay que tener siempre la mano tendida a las víctimas, no solo para ofrecerles consuelo, también para protegerlos y darles ayuda".

Zoido ha hecho hincapié en que hay que mantener vivos los valores de estas dos víctimas de ETA, asesinadas hace 19 años, y exigir "con firmeza y claridad" que haya "memoria, dignidad, justicia y verdad" para todas las víctimas del terrorismo "sin distinción".

Ha afirmado que ni el PP ni el Gobierno de Mariano Rajoy van a permitir que los terroristas "ganen" y ha reclamado que se traslade ese sentimiento a las nuevas generaciones porque "el relato no se puede cambiar" y no se puede permitir un "relato interesado" de los hechos por una "manipulación con intereses maliciosos".

El ministro ha resaltado el modelo español de protección y asistencia a las víctimas, que les concede "un papel protagonista", y que no tiene "parangón" en Europa.