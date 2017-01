Tito confirma que no tienen previsto hacer más fichajes

Valencia, 30 ene (EFE).- El director deportivo del Levante, Vicente Blanco 'Tito', confirmó este lunes que no tienen previsto hacer más contrataciones en este mercado de invierno, aunque recordó que están preparados en el caso de que surgiera alguna operación imprevista hasta que mañana se cierre el periodo de fichajes.

"No tenemos previsto hacer ningún movimiento más, pero como hemos dicho otras veces estamos preparados por si lo hubiera", dijo Tito de forma breve en la presentación del portero Oier Olazábal como nuevo jugador del Levante.

El Levante ha firmado a Oier, que sustituye a Àlex Remiro ya que regresa al Athletic e Bilbao, y al delantero Juan Muñoz, ya que el delantero brasileño Rafael Martins quiso rescindir su contrato para jugar en el Vitoria de Guimaraes.

Tito explicó que tenían a Oier en la agenda desde hacía tiempo y que confían en que pueda jugar con el Levante la próxima temporada, pues el Levante tiene la opción obligatoria de comprar a Oier si asciende a Primera división.

"Sabíamos que es un portero con cierta experiencia y con buena base. Nosotros pensamos que nos puede ayudar en estos meses y teníamos claro que el sustituto era Oier. Si consigamos el ascenso pensamos que es para Primera división", argumentó.

Además, Tito aseguró que no tiene ninguna noticia de una oferta de un equipo chino por el delantero brasileño Deyverson Silva, que está cedido por el Levante en el Alavés y el club vitoriano tiene una opción de comprar por el jugador de siete millones de euros.

"Es el Alavés el que tiene que mover ficha. Si no se pone en contacto con nosotros, no hay nada. Son muchas hipótesis y no consideramos que pueda existir una propuesta por Deyverson", finalizó.