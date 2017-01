Sutton United-Arsenal, duelo destacado en octavos de final de la FA Cup

Londres, 30 ene (EFE).- El Arsenal se medirá a domicilio con el modesto Sutton United -conjunto de la quinta división inglesa- y el Manchester United se enfrentará al Blackburn Rovers en los octavos de final de la Copa de Inglaterra (FA Cup), según deparó el sorteo celebrado este lunes.

El Sutton United, de la National League, que se deshizo del Leeds United (1-0) en la ronda previa, recibirá en el estadio de Garden Green Lane al todopoderoso Arsenal, 12 veces ganador de la competición

Este modesto equipo conocido como 'The U's' o 'The Amber and Chocolates', el único fuera de las cuatro divisiones profesionales del balompié inglés que sigue vivo en el torneo más antiguo del mundo, junto al Lincoln City, ha ido superando rivales -Leeds, Wimbledon, Cheltenham Town, Dartford y Forest Green- hasta plantarse en la quinta ronda.

Otro conjunto de la National League que sigue vivo en la competición, el Lincoln City, se desplazará a Turf Moor para medirse con el Burnley de la Premier League.

Además, el sorteo, que no deparó ningún cruce entre equipos de la Premier, propició el enfrentamiento entre Blackburn Rovers y Manchester United en Ewood Park y el duelo entre Chelsea y Wolverhampton Wanderers en el estadio de Molineux.

Manchester City y Tottenham Hotspur también tendrán que desplazarse en esta quinta ronda y lucharán por un puesto en cuartos de final con Huddersfield Town y Fulham, respectivamente.

Los partidos de octavos de final de la FA Cup se disputarán entre el 17 y el 20 de febrero.

- Octavos de final de la Copa de Inglaterra:

Blackburn Rovers - Manchester United

Burnley - Lincoln City

Fulham - Tottenham Hotspur

Huddersfield Town - Manchester City

Middlesbrough - Oxford United

Millwall - Leicester City o Derby County

Sutton United - Arsenal

Wolverhampton - Chelsea.