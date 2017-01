El éxodo de jóvenes cualificados complica el futuro de Bosnia

Sarajevo, 30 ene (EFE).- El bosnio Amir Neretljak, un radiólogo desempleado de 24 años, se prepara para marcharse a Austria o Alemania en busca del trabajo y las perspectivas de futuro que Bosnia-Herzegovina niega a la mayoría de sus jóvenes.

Casi 90.000 bosnios -de un país de 3,8 millones de habitantes- se han ido a las naciones ricas del norte de Europa en los últimos tres años, según datos de la ONG Unión para el Retorno Sostenible y la Integración.

"Sé que en ningún lugar es todo perfecto, pero al menos voy a intentarlo, ahí tendré una oportunidad. Aquí no la tengo, no puedo asegurar mi existencia", declara Neretljak a Efe.

Desde hace dos años, este joven no encuentra trabajo en su profesión y estudia alemán "con empeño".

"No quiero pasar mi vida trabajando en negro o como camarero", agrega.

Tres compañeros de Neretljak de la Escuela Superior de Medicina han encontrado empleo en Viena.

Estos jóvenes son parte de un nuevo tipo de emigración, la de trabajadores cualificados que en el centro o en el norte de Europa pueden ganar mucho más que en Bosnia, un país con un sueldo medio de 430 euros y criticado por su corrupción.

El último informe sobre la competitividad del Foro Económico Mundial sitúa a Bosnia en el puesto 134 de un total de 138 por su "capacidad para retener talento".

En Bosnia, un 80 % de los jóvenes estarían dispuestos a emigrar en busca de prosperidad, según una investigación del Instituto de desarrollo juvenil "Kult".

El 18 % de sus habitantes vive en la pobreza y la tasa de desempleo es del 41,7 %, según datos oficiales.

Bosnia se encuentra atrapada en un círculo vicioso: al marcharse los más preparados por la mala situación económica, contribuyen a que ésta empeore aún más.

Este éxodo en masa afecta a todos los grupos étnicos del país -musulmanes, croatas y serbios- y en muchos casos se marchan familias enteras.

Sólo de una clase de la escuela primaria del Centro escolar Católico (bosniocroata) de Sarajevo, nueve alumnos se han ido durante el primer semestre de 2016 "a Croacia, Alemania e Irlanda", según fuentes de esa institución consultadas por Efe.

Los croatobosnios, que además del bosnio poseen el pasaporte de Croacia, un país comunitario, pueden encontrar trabajo en la Unión Europea (UE). Alemania, Austria o Suiza son los países de destino preferidos.

Los medios bosnios aseguran que ha aumentado el interés por el idioma alemán y que cientos de personas lo aprenden en escuelas e institutos en Sarajevo, Banjaluka y otras ciudades.

También son populares los cursos de enfermería, para conductores o artesanos, profesiones con demanda en países del centro y norte de Europa.

Muchos ciudadanos tienen parientes en el extranjero que habían abandonado Bosnia-Herzegovina durante la guerra (1992-1995) y con cuya ayuda cuentan ahora en busca de una vida mejor.

El país balcánico aspira a convertirse en candidato al ingreso en la UE y se ha comprometido a efectuar reformas políticas, económicas y sociales reclamadas durante años y que se han encallado debido a las desavenencias de los líderes musulmanes, serbios y croatas.

Entre quienes se marchan hay muchos especialistas en medicina. Sólo en 2016, del Centro Clínico Universitario de Sarajevo (KCUS) se han ido 20 médicos, entre otros países también a los del golfo Pérsico.

Nazif Mujic, un chatarrero que en 2013 ganó en el Berlinale el Oso de Plata al mejor actor por su actuación en "An Episode in the Life of an Iron Picker" -del director Danis Tanovic-, se vio obligado a vender por 4.000 euros la estatuilla porque sus hijos "no tenían qué comer".

Ahora quiere ir a Alemania con su familia, aunque hace dos años le fue rechazada una petición de asilo.