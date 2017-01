El Eibar ficha dos futbolistas para el filial, el CD Vitoria

Eibar , 30 ene .- El Eibar ha fichado a dos futbolistas, el portero Jorge Lope y el delantero Oscar Conde, para su filial, el CD Vitoria, de Tercera División.

El club guipuzcoano de Primera División ha incorporado al portero Jorge Lope porque en la primera plantilla sólo hay dos guardametas, Asier Riesgo y Yoel Rodríguez; y Riesgo se encuentra lesionado desde que recibió un fuerte golpe de un futbolista del Sporting de Gijón el pasado 15 de enero.

Así, el técnico del equipo eibarrés, José Luis Mendilibar, está obligado desde entonces a convocar a uno de los dos porteros del filial, Markel Areitio o Quique Cebriá. En las dos últimas semanas Markel Areitio ha sido suplente de Yoel Rodríguez -lo que podría repetirse ante el Valencia el sábado (20.45 horas) en Mestalla-; mientras que Quique Cebriá ha defendido la portería del CD Vitoria.

Jorge Lope Nievas ha sido contratado hasta final de la actual temporada (2016-2017) como tercer guardameta del CD Vitoria, conjunto que es el segundo clasificado en el grupo 4 de Tercera División. Procede del Ezkurdi KT, conjunto de Durango (Vizcaya) que milita en categoría regional. Nacido el 12 de marzo de 1982 -tiene 34 años- en Soraluze (Gipúzcoa), ha militado en el CD Elgoibar guipuzcoano, y ha sido entrenador de porteros de fútbol base de la Cultural de Durango.

Oscar Manuel Conde Cruz, conocido futbolísticamente como 'Primo', procede de la Gimnástica de Torrelavega, conjunto cántabro de Tercera División. Ha firmado también hasta el final de la presente campaña, aunque el Eibar dispone de la opción de renovar al delantero un ejercicio más (2017-2018) si el CD Vitoria asciende a Segunda B. Nacido el 24 de junio de 1993 -tiene 23 años- en San Pantaleón de Aras (Cantabria), el atacante cántabro se formó en el Racing de Santander juvenil, y luego ha jugado en otros equipos de su tierra, el Laredo, el Tropezón, y la Gimnástica de Torrelavega.

Mientras la entidad eibarresa realiza incorporaciones para el filial, no parece que vaya a hacerlas para el primer equipo a falta de un día para cerrarse el plazo del mercado de fichajes de Primera División. Las altas del Eibar en la segunda vuelta serán las de los jugadores que se han lesionado entre diciembre y enero, Sergi Enrich, Antonio Luna (los dos jugaron el pasado sábado y acabaron con problemas físicos), Fran Rico, Asier Riesgo, David Juncà, Anaitz Arbilla (ya ha reaparecido), Kike García e Iván Ramis, quienes poco a poco se irán incorporando a la plantilla azulgrana en febrero.

El entrenador, José Luis Mendilibar, se da por satisfecho con dicha circunstancia y prefiere quedarse con los hombres que conoce y con los que trabaja a diario, que traer a otros que no sabe si se van a adaptar en breve al plantel.

Además, Mendilibar está contento con la actitud de los 22 futbolistas a sus órdenes, que rinden en el césped, no dan problemas cuando juegan, pero tampoco cuando se quedan en el banquillo o no son convocados.

En cambio, alguien nuevo, que 'aterrizara' en enero, a mitad del ejercicio, podría crear mal ambiente si no jugara y plantear un problema por no adaptarse a una plantilla modesta, en la que no hay figuras, ni 'estrellas' que deseen alumbrar más que nadie a costa de oscurecer al resto.

Lo que prima es el trabajo en equipo y tanto Mendilibar como el director deportivo, Fran Garagarza, prefieren hacer los fichajes en verano, cuando hay más tiempo de adaptación durante la pretemporada.

Por otra parte, el Eibar ha gozado de dos días de descanso (domingo y lunes) tras vencer al Deportivo de La Coruña (3-1) en Ipurúa el pasado sábado. A pesar de ellos, algunos futbolistas han acudido al campo eibarrés a ejercitarse de forma voluntaria a recuperarse de sus lesiones o molestias musculares, como Sergi Enrich, Fran Rico, David Juncà, Kike García e Iván Ramis.