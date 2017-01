Cazeneuve advierte de que la izquierda no puede unirse si reniega de Hollande

París, 30 ene (EFE).- El primer ministro francés, Bernard Cazeneuve, advirtió hoy al candidato socialista a la presidencia del país, Benoît Hamon, que no podrá renegar del conjunto de la acción de Gobierno del mandato del presidente, François Hollande, si quiere tener el respaldo de toda la izquierda.

"La izquierda no ganará si no está unida (...) y no lo hará si no asume los logros del mandato de François Hollande, de los que tenemos que estar orgullosos", afirmó Cazeneuve tras haberse entrevistado durante una hora y media con Hamon en la sede del Gobierno.

El primer ministro, muy cercano a su antecesor, Manuel Valls, derrotado ayer por Hamon en la segunda vuelta de las primarias socialistas, aseguró que el proyecto de su partido debe defender los avances efectuados en los últimos cinco años.

"La izquierda solo puede ganar si está orgullosa de sí misma, de su historia, de lo que ha conseguido y de su proyecto para el futuro", advirtió, al tiempo que señaló que, como jefe del Gobierno, vigilará que el proyecto de Hamon sea "creíble, exigente con la verdad y acorde con la realidad y los desafíos del momento".

De esta forma, puso límites al programa del nuevo líder socialista, calificado durante la campaña de "utópico" y de "irrealizable" desde las filas de Valls.

Hamon, por su parte, calificó el encuentro con Cazeneuve de "satisfactorio" y dijo que "sienta las bases de la unión de la izquierda en términos claros".

Pero precisó que no cambiará el rumbo de su plan ni defenderá las leyes más polémicas aprobadas por Hollande, como la reforma laboral.

"En esta legislatura ha habido cosas buenas y otras discutibles", dijo el candidato socialista, que aseguró que su programa aportará "soluciones nuevas" a los problemas del país.