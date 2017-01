El Betis se hace fuerte en casa de la mano de Víctor

Sevilla, 30 ene (EFE).- El empate logrado ante el Barcelona (1-1) confirma la fortaleza en casa del Real Betis con la llegada el pasado noviembre de Víctor Sánchez a su banquillo en sustitución del destituido Gustavo Poyet, desde cuando el conjunto bético ha firmado tres victorias y otros tantos empates en el 'Benito Villamarín'.

El Real Betis no conoce la derrota en su feudo de la mano del entrenador madrileño quien, no obstante, continúa con la asignatura pendiente de no haber logrado puntuar lejos del 'Villamarín' y ha cosechado tres derrotas contra el Éibar (3-1), Alavés (1-0) y Atlético de Madrid (1-0).

Víctor Sánchez se hizo cargo del Betis después de la undécima jornada, cuando el uruguayo Gustavo Poyet fue destituido tras la derrota en Villarreal (2-0); y se estrenó en el Villamarín con una victoria balsámica por 2-0 ante Las Palmas a la que siguió, quince días más tarde, un empate a tres ante el Celta de Gustavo Berizzo.

Sin solución de continuidad, una semana después y en la jornada decimoséptima, los de Víctor lograron la victoria ante el Leganés (2-0) y, después de la salida y derrota en el Vicente Calderón (1-0), cosecharon sendos empates con diferente lectura y conclusiones en el 'Benito Villamarín' ante el Sporting de Gijón (0-0) y Barcelona (1-1).

El partido ante los gijoneses supuso un varapalo a las expectativas béticas por el mal juego desplegado y las sensaciones que transmitió el equipo bético, mientras que el de ayer ante el Barcelona fue una inyección de moral por justamente lo contrario frente a uno de los aspirantes al título de Liga.

La llegada de los refuerzos invernales Rubén Pardo, medio cedido por la Real Sociedad, y el central rumano Alin Tosca, fichado del Steaua de Bucarest, ha proporcionado al entrenador bético los mimbres para cubrir las carencias en la planificación deportiva y hacer frente con garantías a la segunda vuelta.

El Betis, que se encuentra clasificado en decimotercera posición con 23 puntos, jugará la próxima jornada en La Coruña ante el Deportivo antes de recibir en el 'Villamarín' al Valencia; y, tras una nueva salida a Granada, disputará en la jornada vigesimocuarta el partido de máxima rivalidad ante el Sevilla del argentino Jorge Sampaoli.