Amaya: "No podemos seguir así, hay que sacar esto adelante como sea"

Madrid, 30 ene (EFE).- Antonio Amaya, central del Rayo Vallecano, calificó como "muy dolorosa" la última derrota sufrida frente al Real Valladolid, que les ha dejado al filo del descenso, y aseguró que, llegados a este punto, no pueden seguir así y "solo hay que pensar en sacar adelante como sea" la temporada para mantener la categoría.

La derrota de la última jornada frente al Real Valladolid (2-1) supuso el sexto partido consecutivo del Rayo sin ganar y lo mantiene cerca del descenso con 25 puntos en 23 jornadas, los mismos números que en la temporada 2003/2004, en la que se terminó descendiendo a Segunda B.

"Siempre decimos que todavía queda, pero la Liga va pasando, no tenemos reacción, y solo hay que pensar en sacar adelante esto como sea. No podemos seguir así, hay que dar la vuelta a todo esto, estar juntos y meter una marcha más porque si no, no vamos a ningún lado", dijo Amaya.

El central madrileño, que volvió a jugar en Valladolid después de dos meses y medio sin gozar de minutos, declaró que la derrota en el José Zorrilla fue "muy dolorosa".

"Empezamos con todo de cara, pero los errores nos penalizan muchísimo. Estamos en una dinámica que cualquier error nos penaliza bastante. Nos fuimos muy jodidos, no solo por los tres puntos, sino porque en la grada había muchos rayistas. Era el día de darles el premio y no les damos lo que ellos merecen", apuntó Amaya, en declaraciones a la web del club.

La próxima jornada, el Rayo recibe al Almería, un rival directo por ese nueve objetivo de permanencia. El equipo intentará lograr la primera victoria del año y volver a sumar de tres, algo que no consiguen desde hace casi dos meses, desde el 10 de diciembre de 2016.