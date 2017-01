Castro considera "penoso" el "cobarde" ataque a peña sevillista en Barcelona

Sevilla, 29 ene (EFE).- El presidente del Sevilla, José Castro, calificó este domingo como "penoso" y "de cobardes" el ataque que sufrió el sábado por la noche la peña sevillista 'A 1.000 kilómetros de Nervión', de Barcelona, por parte de un grupo de encapuchados y confió en que la Policía encuentre a los responsables.

Castro afirmó a los periodistas en Barcelona, donde su equipo se enfrenta en la vigésima jornada de LaLiga al Espanyol, que "es de cobardes que quince o veinte energúmenos vayan con palos y agrediendo a personas mayores y niños", y condenó "enérgicamente" el asalto cometido contra esa peña del Sevilla en la Ciudad Condal.

En unas declaraciones recogidas en la web del club, el mandatario sevillista dijo que lo ocurrido "es algo lamentable" y que todos tienen que unirse "en pos de arreglar esto, porque es muy malo para el fútbol", además de que "esos energúmenos no son aficionados del fútbol, sino que se amparan en él para cometer estas barbaridades".

"Nada ni nadie va a impedir que los sevillistas se puedan reunir en Barcelona. Hay que reflexionar, porque algo no estaremos haciendo bien en el fútbol cuando hay estos delincuentes que son capaces de hacer estas barbaridades", subrayó.

Tras ese ataque con "porras de metal extensibles" a miembros de la Peña Sevillista 'A 1.000 kilómetros de Nervión', que dejó varios heridos leves, Castro recalcó que ahora sólo queda esperar a que "las autoridades encuentren a estos especímenes y que sobre ellos recaiga todo el peso de la ley".

Para el presidente del club andaluz, "ha llegado el momento, por las cosas que están ocurriendo, de poner pies en pared", ya que "los violentos no tienen cabida en el fútbol" y "todos" tienen que "remar en la misma dirección" para que no vuelvan a darse episodios así.

"Para que estas cosas no ocurran, tenemos que trabajar, no sólo el Sevilla, sino todos los equipos, para que no ocurran accidentes de este tipo, porque no son accidentes normales, son bárbaros, cobardes", que atacan a peñas en las que hay "niños pequeños con sus padres", lamentó.

Preguntado por el cántico que proferían los ultras violentos que atacaron a los peñistas, Castro señaló que víctimas y testigos de esos incidentes le han manifestado que "decían algo así como 'Supporters Barna'", en alusión al sector barcelonés del grupo de aficionados radicales del Real Betis, el 'eterno rival' del Sevilla.

No obstante, señaló que prefiere "que sea la Policía la que investigue y que caiga el peso de la ley sobre estos delincuentes".

Ante los hechos ocurridos en Barcelona, el presidente del Real Betis, Ángel Haro, se ha solidarizado este domingo con el Sevilla y ha condenado "la agresión que ha sufrido la familia sevillista".

"Desde el Real Betis reprobamos y condenamos cualquier acto de violencia y, por supuesto, esta agresión. Tenemos que condenarlo enérgicamente y desear que haya una mejoría de las personas que han sido agredidas", ha declarado Haro a la cadena BeIN Sports.