Proteína pura de carne con sello antidopaje: la ciencia pacta con el deporte

Madrid, 28 ene (EFE).- Una empresa familiar de La Rioja dedicada a los suplementos nutricionales, Crown Sport Nutrition, ha conseguido reunir en un mismo producto un cóctel perfecto de ciencia, tecnología, deporte y ética para poner en el mercado la única proteína pura de carne de vaca, de vaca argentina para más señas, que cuenta con certificado antidopaje.

Con la premisa de que "no vale vender por vender" y de que la calidad debe ir acompañada forzosamente por el aval científico y la transparencia, Crown ha conseguido para tres de sus seis productos el sello que proporciona la empresa británica Informed-Sport y que garantiza que no contienen sustancias prohibidas para los deportistas.

Su producto estrella '100 % AllBeef', junto con 'Beef&Whey' (carne y leche) y '3:1 PRO Recovery' (carbohidratos + proteínas) forman el trío de suplementos avalados por la comunidad científica y por los organismos antidopaje.

Los suplementos nutricionales, muy empleados por los deportistas, han dado origen a numerosos positivos por dopaje por contener o estar contaminados con sustancias prohibidas.

"La intención es que todos nuestros productos, los seis que tenemos ahora y los que saquemos nuevos, tengan el certificado antidopaje de Informed-Sport", explica a EFE Pol Gieco Villegas, consejero delegado de Crown Sport Nutrition.

"Es fundamental para que la gente que busca calidad lo consuma con seguridad", destaca.

Gieco Villegas explica la génesis de su empresa. Su madre, argentina, se enteró en un viaje a su país de que un familiar fabricaba una proteína pura de carne que vendía al gobierno, como complemento alimenticio, para su distribución entre escolares, ancianos y enfermos con problemas de desnutrición.

La familia pensó que el producto tendría buena salida en España en el mundo del deporte y se puso manos a la obra hace ahora dos años.

"Desde el principio entendimos que la única manera de venderlo era demostrar científicamente su eficacia. Solo nos interesan los productos con aval científico y una filosofía de empresa basada en la ciencia, la calidad y la transparencia", dice el empresario.

"Por ello vi que necesitábamos demostración científica y el certificado antidopaje. Conseguimos que la Universidad de Greenwich y en particular un investigador de referencia en el mundo, el Dr. Naclerio, y la Universidad Europea de Madrid aceptaran investigarlo. Además, hablé con la AEPSAD (Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte), que me derivó a Informed-Sport, empresa del Reino Unido que colaboraba desde hacía años con la agencia antidopaje de su país", añade.

Así nació '100 % AllBeef', primera y única proteína pura de carne de vaca del mercado.

"La carne es argentina, tiene que ser importada y debe pasar unos controles exhaustivos", recuerda Gieco Villegas.

Esta materia prima se somete a un proceso "único y secreto" que consiste, a grandes rasgos, en deshidratarla y concentrarla sin productos químicos. Un proceso que impide "que un producto muy puro se desnaturalice".

Todo ello, lógicamente, encarece el producto. Un bote con 200 gramos de ese polvo concentrado (equivalente a 1 kg de carne de vaca de exportación) cuesta 55 euros y da para diez o veinte días, según los objetivos del consumidor.

"Está científicamente demostrado", destaca el CEO de Crown, "que ayuda a mantener el hierro y la ferritina (importante para los deportistas de resistencia) y a mejorar el sistema inmunitario y la fuerza, además de aumentar la masa muscular".

En un deseo de ofrecer también suplementos más asequibles manteniendo la calidad, la empresa ha mezclado la proteína pura de carne con otros productos, que abaratan el resultado final.

Así nació 'Beef&Whey', mezcla de proteína de carne y proteína hidrolizada de suero de leche, a 60 euros los 500 gramos. Según Gieco Villegas, "el mejor complejo proteico post-entrenamiento que existe".

Y también '3:1 PRO Recovery', con una relación 3 a 1 entre carbohidratos y proteínas, "la relación científicamente recomendada como recuperador en deportes de fuerza y de resistencia".

La empresa ubicada en Arnedo ha establecido contactos con deportistas profesionales en deportes como tenis y pádel, clubes y federaciones. Les facilitan los productos para que los prueben con descuentos.

"Hemos hecho una gran inversión y este año 2017 ya estamos preparados para darnos a conocer a nivel nacional y europeo ", dice su responsable, que cifra en más de 300.000 euros lo invertido hasta ahora en este proyecto.

"Nuestra intención es aportar mucho valor, mucha información. No nos gusta la mera venta por la venta. El mercado tiende a ofrecer cada vez más valor. Pensamos en el preparador físico de los equipos o de los deportistas, un profesional a partir de 30 años, muy informado. No queremos ser una empresa que simplemente le dé lo que pide el mercado. El mercado ofrece muchos complementos alimenticios, pero demostrados científicamente para aumentar el rendimiento hay una decena. No más", asegura.

El proceso de certificar científicamente un producto es lento y laborioso: requiere un informe firmado por un investigador y, lo más importante, la publicación en las revistas especializadas. Un artículo sobre el '100 % AllBeef' ya ha aparecido en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, el European Journal of Applied Physiology.

La empresa vende en su tienda 'online' y a través de centros y entrenadores especializados. Va a lanzar sus productos a la venta a través de Amazon, previsiblemente a partir de febrero.