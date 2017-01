Luca, 'big data' que mejora el rendimiento de los ciclistas del Movistar

Madrid, 28 ene (EFE).- Ciclismo y tecnología se unen para mejorar el rendimiento de los ciclistas del equipo Movistar a través de LUCA, la unidad de Big Data que Telefónica está utilizando para analizar todos los datos generados en carrera por el conjunto y que sirven para trabajar en la empresa y la alta competición.

A través de esa aplicación, el conjunto español gestionado por Abarca Sports y patrocinado por la compañía de telecomunicaciones se puede apoyar en esos datos para la planificación de entrenamientos de cada corredor y proporcionar nuevas variables de decisión críticas en la estrategia de competición durante las carreras.

De esta forma, Movistar aprovecha esas herramientas digitales de estudio que tiene para mejorar el rendimiento de sus ciclistas.

"Si no tienes datos, es imposible conseguir éxitos, ya que no puedes aunar todas las energías del equipo. Utilizamos datos para medir lo que hacemos. Las empresas que toman decisiones basadas en la experiencia o en la intuición no tienen futuro, en datos sí", afirma Chema Alonso, Alonso, responsable digital de Telefónica.

La pasada temporada, Movistar obtuvo unos resultados más que positivos. Consiguió a los puntos ser por cuarto año consecutivo el equipo número del uno del mundo en la clasificación UCI World Tour, subió al podium con un tercer puesto de Alejandro Valverde en el Giro de Italia y ganó la Vuelta a España con el colombiano Nairo Quintana, que también fue tercero del Tour de Francia, prueba en la que se llevaron el trofeo por equipos.

"Con nuestro programa, cada uno de los corredores nos envía al momento datos distintos relacionados con su estado, la posición, la altitud o la cadencia de pedaleo. Todos nos sirven para medir el rendimiento de una etapa, saber el esfuerzo y decidir la mejor estrategia, porque a lo mejor la que estaba pensada hay que cambiarla para mejorar", confiesa Alonso.

Los datos que se manejan son tanto numéricos como gráficos, con diversas denominaciones y colores, para analizarlos mejor. La gráfica mide la eficiencia con el promedio de velocidad.

"Es necesario coger todos los datos, analizarlos, planificarlos y decidir la estrategia a seguir", explica el responsable digital de Telefónica en alusión a LUCA, el proyecto destinado a comercializar servicios de 'big data' (análisis masivo inteligente de datos) a las grandes empresas y organizaciones.

El ciclismo no es el único deporte que utiliza estas variables para mejorar el rendimiento de sus deportistas. En la Fórmula Uno es dónde más se está implantando y "más 'hackers' por metro cuadrado hay", según Chema Alonso.

"Hay que cumplir la norma, pero también sacar ventaja competitiva a tu rival para ganarlo. El año pasado, el equipo que peor hacia las paradas en Fórmula Uno era Williams. Empezó a usar un tipo de datos, empezó a hacer esas paradas según esos parámetros y batió un récord al lograr hacerlas en 1,92 segundos", confiesa.

Esos parámetros, en el caso de la Fórmula Uno, están basados en la biometría de los mecánicos y en su respuesta a determinados estímulos en situaciones de agobio o de presión y que se pueden paliar y mejorar analizando cada caso sobre el estado físico con datos.

La paulatina reconversión del deporte de máximo nivel ayudado por la tecnología ya está en marcha. En Telefónica lo tienen claro: "Nunca se puede competir contra los datos en tiempo real".