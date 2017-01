Gedeón: "No se puede llegar siempre a la semifinal de un gran torneo"

Petrer , 28 ene .- Gedeón Guardiola, jugador de la selección española de balonmano que ha participado en el Mundial de Francia, afirmó que aunque el equipo está acostumbrado a ganar, "no se puede llegar siempre a las semifinales de un gran torneo".

"Esta vez nos ha tocado la cara mala del deporte, explicó en declaraciones a EFE el jugador de Petrer, que será recibido este lunes por César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante tras su participación en la cita mundialista.

"Ante Croacia empezamos bien, sobre todo en defensa, y pareció que iba a ser fácil, pero no lo fue porque la situación cambió y dejamos de defender como al principio y nos marcaron varios goles de larga distancia", continuó.

Respecto a su actuación personal, Gedeón indicó que se sintió bien en la primera fase, pero que a partir de entonces acusó el cansancio "psicológico y mental".

"Quizá eso no le debería pasar a un jugador veterano como yo, pero esta vez no he estado a la altura, sobre todo en la primera mitad del encuentro ante Croacia", explicó.

Gedeón añadió que en la segunda mitad de ese partido intentó esforzarse mucho más para ayudar al equipo, "pero ya era un poco tarde y, además, se produjeron algunas decisiones arbitrales que nos perjudicaron".