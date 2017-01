Ander Mirambell, decimoctavo en Konigsee

(Actualiza con declaraciones de Mirambell)

Redacción deportes, 28 ene (EFE).- El piloto español de skeleton Ander Mirambell ha acabado en la decimoctava posición este sábado en la prueba de la Copa del Mundo disputada en la estación alemana de Konigsee, que será la sede del Mundial de la especialidad este próximo febrero.

Mirambell, que en la primera manga tras una buena salida cometió unos pequeños "errores kreisel al dejar correr demasiado el trineo", como él mismo reconoció, acaba por sexta vez en la temporada entre los veinte primeros de la competición.

"He ido rápido comparado con los rivales que tenía por delante y alguna de las referencias del campeonato. Sin embargo, un traspié a la hora de subir al trineo me ha desestabilizado en los metros iniciales, en particular en la zona de la recta, que he trazado de forma algo dubitativa, cuando debía haber aguantado más la posición", ha comentado el español, en declaraciones facilitadas por su equipo.

"En el Krazel lo he dejado correr demasiado y he salido con demasiadas oscilaciones, obligándolo a disminuir la velocidad. A pesar de ello, he logrado una de las velocidades más altas (111,54 km/h, la novena mejor de la manga). Pensaba que me quedaría fuera por dos décimas, y de hecho entre mi 19ª posición y el 15º había dos décimas. Pero era lo esperado, porque las citas aquí son siempre muy ajustadas", ha añadido.

En la segunda manga mejoró su crono, hasta el punto de realizar su mejor marca personal (51.15), lo que le permitió recuperar una posición en la clasificación final.

"En la salida lo he dado todo y he acabado logrando mi mejor marca en esta pista (4.83"). La bajada ha sido una de las mejores de la semana, con la séptima velocidad punta (112,46 km/h). El único contratiempo ha sido el Krazel, donde el trineo se me ha ido demasiado arriba y he corregido para no golpear la pared", ha indicado.

El español, que completó en las dos mangas un tiempo de 1:42.70, quedó a 2.29 del vencedor de la prueba, que fue el ruso Alexander Tretiakov (1:40.41), campeón olímpico en Sochi 2014.

La prueba alemana le ha servido, entre otras cosas, a Mirambell para probar la pista donde se celebrarán los próximos mundiales.