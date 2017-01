Repesa: "Si no paras la transición y el rebote del Madrid es imposible ganar"

Madrid, 27 ene (EFE).- Jasmin Repesa, entrenador del EA7 Milán, dio las claves de la derrota de su equipo al afirmar que "si no paras la transición y el rebote ofensivo del Real Madrid es imposible ganar".

"Hemos hecho un buen baloncesto pero no hemos ganado y para nosotros eso era lo más importante. Cuando juegas contra el Real Madrid si no paras su transición y su rebote ofensivo no se puede ganar", dijo Repesa.

El equipo lombardo no dio la impresión de ser el último clasificado en la Euroliga.

"Hemos jugado mejor que hace dos meses. Hemos tenido muchos problemas y ahora estamos mejor, pero a este nivel no se pueden cometer errores. No puedo estar satisfecho aunque ahora parecemos más equipo en la pista", finalizó el croata Jasmin Repesa.