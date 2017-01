Mapfre no prevé nuevas compras en España pero cree que habrá fusiones

Madrid, 27 ene (EFECOM).- El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha asegurado hoy que no prevé nuevas compras en España, aunque estarán atentos a todas las oportunidades que surjan cuando empiece el proceso de consolidación del sector, que en su opinión se producirá "sí o sí".

Durante su intervención en un desayuno informativo, Huertas recordó la historia de Mapfre y su expansión internacional hasta convertirse en la multinacional que es hoy en día y explicó que en España hay muchas aseguradoras, unas 160, y muchas de ellas, muy pequeñas, por lo que la consolidación es inevitable aunque no urgente.

El presidente de Mapfre alabó el buen comportamiento del sector durante los años de crisis, pero recordó que las exigencias de capital y de otro tipo que traerán las nuevas normativas de solvencia harán más difíciles las cosas para las compañías pequeñas, algunas de las cuales no podrán seguir en solitario.

Tras su intervención precisó ante un grupo de periodistas que en España lo único que tienen pendiente de resolver son "algunos temas relacionados con banca-seguros, como el de la antigua Caja Duero, que ahora es CEISS y pertenece a Unicaja.

"Nos gustaría incrementar nuestra posición ahí pero no depende de nosotros sino del otro socio y de Unicaja", recordó.

Preguntado por la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU, donde Mapfre tiene una fuerte presencia y que es su tercer mercado tras España y Brasil, explicó que lleva muy pocos días y hay que darle tiempo, aunque mostró su desacuerdo con algunas de las decisiones que ya ha tomado.

Según recordó Huertas, la política influye en la sociedad y el seguro lleva muy mal la incertidumbre y la volatilidad "por decisiones que no se entienden o no tienen base", pues "las aseguradoras trabajamos con información y tenemos que tener certidumbres".

"La incertidumbre no ayuda a preservar la estabilidad que necesita el seguro, un sector que contribuye con un 7 o un 8 % al PIB español", dijo.

Sin embargo, las dudas que pueda provocar el comportamiento de Trump no impedirán que Mapfre siga adelante con el lanzamiento de su compañía on line, Verti, en EEUU, algo que será una realidad "en poco tiempo".

En cuanto al "brexit", aseguró que el problema lo tienen los bancos y empresas británicos que tengan que trabajar en Europa, pues ellos "sí van a necesitar el pasaporte europeo para hacer negocio dentro de la UE".

Mapfre no tendrá problemas, pues no tienen ninguna compañía de seguros tradicional en ese país y también porque pueden trabajar en cualquier sitio, esté o no dentro de la UE.