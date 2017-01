Mapfre pide ahorro privado para que no haya ciudadanos de primera y segunda

Madrid, 27 ene (EFECOM).- El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha pedido hoy que el Gobierno impulse el ahorro privado para complementar la pensión pública en España y evitar así que en la sociedad del futuro haya "ciudadanos de primera y de segunda".

En un encuentro informativo, Huertas explicó que se trata de un grave problema social y aunque quiso dejar claro que el sistema publico de pensiones "es totalmente viable", matizó que si no se toman medidas pronto se convertirá en insostenible de cara al futuro, ya que "en 20 años habrá el doble de jubilados que ahora".

Para solucionarlo, abogó por un sistema "cuasi obligatorio" de aportaciones de los trabajadores, ligado a la nómina, para completar los ingresos futuros.

"Me da igual que sea un sistema privado, público o mixto", hay muchas soluciones, dijo Huertas, que añadió que no piden ventajas fiscales.

También se quejó de que a las aseguradoras cuando hablan de este asunto se les acusa de "conflicto de intereses", de querer sacar tajada y que la gente contrate productos de ahorro con ellos y recordó que es lógico que hablen, pues son los que tienen más información.

En respuesta a los periodistas tras su intervención, Huertas insistió en que se trata de un problema común a todos los países europeos, muchos de los cuales ya están desarrollando sistemas compensatorios vinculados a la vida laboral.

"El factor de sostenibilidad que se introdujo hace unos años ya impone límites a la actualización de las pensiones, cuando la inflación suba habrá una falta de indexación con la subida de las pensiones y se va a hacer más evidente".

"No habrá que esperar veinte años, eso va a pasar ya", alertó.

"Todos los implicados en ese debate saben que hay que trabajar para resolver esa situación", que aunque no es un tema "alarmante" ahora mismo, sí hay que tenerlo en cuenta de cara al futuro, pues la sociedad "no puede estar empobrecida en 30 años por no haber previsto lo que ha pasado".

También recordó el compromiso del Gobierno en la legislatura anterior de informar a los ciudadanos por carta de la cuantía estimada de la pensión pública que recibirán en el momento de la jubilación, y dijo que sería bueno que se hiciera.

Sobre el cambio del modelo supervisor que al parecer está planeando el Gobierno y que podría pactar con Ciudadanos para replicar el modelo europeo en el que la supervisión del seguro es independiente, explicó que de momento están trabajando en ello y pidió propuestas para avanzar.