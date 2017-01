Llorca ve su lesión como "uno de los retos más difíciles" de su carrera

Madrid, 27 ene (EFE).- El escolta del Montakit Fuenlabrada Álex Llorca, que sufrió a principios de diciembre la rotura parcial amplia del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, aseguró que la recuperación de esta lesión es "uno de los retos más difíciles" de su carrera.

"Intento ser lo más positivo posible, tener una sonrisa siempre en la cara para transmitirme a mí mismo el máximo de positividad para llevar esto adelante, llevarlo bien, y tomarlo como un reto, uno de los retos quizá más difíciles en mi carrera con el que estoy motivado para trabajar mucho y sacarlo adelante", declaró el jugador a la web del Fuenlabrada.

Esta lesión, que tiene un tiempo estimado de seis meses de baja, provoca que el jugador trabaje "muchas horas" para recuperar la rodilla junto a médicos y fisioterapeutas, aunque el escolta catalán se mostró "muy contento" por la evolución.

Llorca explicó que están "en la primera etapa" de la recuperación, que es "el período más doloroso", ya que van probando la capacidad de flexionar la rodilla.

"Intentamos ganar cada vez un poquito más de grados de flexión y eso duele bastante pero los fisioterapeutas del club están haciendo un grandísimo trabajo y la evolución es muy buena", añadió.

Respecto a la marcha del equipo, que es noveno con ocho victorias y nueve derrotas, el exterior catalán destacó el "paso adelante" que han dado sus compañeros en las últimas jornadas contra rivales de su nivel, con cinco victorias en los seis últimos duelos (Manresa, Betis, Murcia, Obradoiro y Joventut).

"El equipo ha dado un paso adelante muy grande, a pesar de todos los problemas que hemos tenido de lesiones, hace mucho que no estamos todos disponibles, y a pesar de eso el equipo se ha venido arriba. Nos acompaña el hecho de conseguir victorias contra equipos directos y muy importantes de cara a los objetivos de final de temporada", analizó.

El escolta del Montakit aseguró que "vibra" en casa y en la grada del Pabellón Fernando Martín con los partidos del Fuenlabrada, aunque no pueda jugar. "Trato de apoyar al equipo, a veces incluso con algún compañero que no lo esté pasando bien le pongo en mi situación para que no se agobie y siga adelante", comentó.