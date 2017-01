Lardín: "No hay ninguna oferta formal por Caicedo"

Cornellà de Llobregat , 27 ene .- El director deportivo del Espanyol, Jordi Lardín, ha explicado en la renovación de Víctor Sánchez en Cornellà-El Prat que, a día de hoy, "no hay ninguna oferta formal" por el ecuatoriano Felipe Caicedo, un futbolista con probabilidades de salir en este mercado de invierno.

Lardín ha mantenido que todo lo que se escucha son rumores. "No hay nada en un papelito con el escudito de algún equipo. Hasta que no se consolide no podemos decir nada más", ha aseverado el responsable de la parcela deportiva.

Caicedo, con menos protagonismo que en cursos anteriores, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2019.

El director deportivo, por otra parte, ha ensalzado al delantero Sergio García, que podría ser el relevo del ecuatoriano si finalmente sale este mes de enero. "Es un gran jugador y tiene muchos registros para poder venir al Espanyol. A todos nos gustaría que fuera jugador de este club", ha comentado.

De todos modos, Lardín ha apuntado que el ariete catalán, excapitán blanquiazul, ahora "tiene contrato con su equipo y actualmente estamos en una situación en la que no podemos fichar". "Si esto cambiar, Sergio García sería una gran incorporación para el Espanyol", ha afirmado.