Jaime Alguersuari recibe la insignia de oro de la RFEDA

Madrid, 27 ene (EFE).- El empresario barcelonés Jaime Alguersuari recibió este viernes en Madrid la insignia de oro de la Real Federación Española de Automovilismo por "su labor de promoción en el automovilismo español y su proyección internacional" durante más de cuatro décadas.

Alguersuari, que nació en Barcelona en 1950, recibió la distinción durante la Gala de la RFEDA de manos del nuevo presidente, Manuel Aviñó.

Lleva 40 años de dedicación plena al otor desde la fundación de la revista Solo Moto en 1977, la innovación y creación de productos como el Trial Indoor Solo Moto de Barcelona, el Criterium Solo Moto y Solo Auto, el Open Ducados, el Superprestigio Solo Moto, el Enduro Indoor, el Open Fortuna by Nissan, el Open Telefónica by Nissan, las World Series by Nissan, las World Series by Renault, el Superprestigio Dirt Track y las World Series Formula V8 3.5, han dado paso a grandes campeones en el motociclismo y en el automovilismo.

Tras la venta de su compañía el pasado 2 de febrero de 2016 a la multinacional Dentsu Aegis Network, Jaime Alguersuari es presidente del consejo de administración de RPM-MKTG, y está al frente de toda la actividad empresarial.

"Hace 42 años inicié una singladura profesional basada en sueños, determinación y en cierto modo, fantasías. Cuando a los 67 años me doy cuenta de que he recibido la insignia de oro del COE y dos máximas distinciones, como las recibidas de la RFEM y de la RFEDA, estas dos en menos de una semana, pienso que valió la pena tanto sacrificio para hacer realidad todas las fantasías que soñé", explicó Alguersuari.