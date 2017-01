Iceta: PSC predirá comparecencia de consellers ante graves palabras de Vidal

Barcelona, 27 ene (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha anunciado hoy que su partido presentará una batería de preguntas en el Parlament y pedirá la comparecencia de los diferentes consellers afectados ante las "graves" declaraciones del senador de ERC Santi Vidal, sobre el que ha recordado que "no es un cualquiera".

La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha desmentido hoy "de forma rotunda y categórica" las afirmaciones de Vidal, que en diversas conferencias ha asegurado que el gobierno catalán ha obtenido de forma "ilegal" los datos fiscales de los catalanes y que un gobierno extranjero instruye a los Mossos en materia de contraespionaje.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Iceta ha dejado claro que, a pesar del desmentido de esta mañana de Munté, los socialistas "no están satisfechos" y pedirán explicaciones en el Parlament, "donde toca".

"Ante la gravedad de las cosas que se dicen, registraremos una batería de preguntas y pediremos la comparecencia de los consellers afectados, porque es la mejor manera de desvanecer cualquier tipo de duda. Lo que se dice es muy grave y no lo dice un cualquiera. Vidal es senador, es a quien se encargó la Constitución catalana y se entiende que es persona de confianza de ERC y ha hecho diversas conferencias. Y ayer se ratificaba", ha afirmado Iceta.

El dirigente socialista ha insistido en que Vidal "es un juez" y "cuando un juez explica que se están cometiendo ilegalidades no es un cualquiera, no es una tertulia de café", por lo que "lo mejor es que el Govern no solo lo desmienta en una emisora de radio, sino en sede parlamentaria".

Además, recordando cuando el expresident Artur Mas afirmó que "se tenía que engañar al Estado", Iceta ha afirmado: "Si uno quiere hacer un referéndum ilegal, deberá hacer alguna ilegalidad, ¿no? ¿Cómo se hace un referéndum ilegal sin saltarse la ley?".

Iceta ha advertido de que si el Govern se salta la ley, "no podrá esperar comprensión" en el PSC, ya que pueden "poner en riesgo el autogobierno y las instituciones del país".

Preguntado sobre si teme que el Gobierno pudiera suspender la autonomía llegado el caso, Iceta ha respondido: "Depende. Pero no me lo imagino. Yo creo que no suspenderán la autonomía, porque no me imagino que el Govern cometa una irresponsabilidad como la que anunciaba Vidal. Los gobiernos están para cumplir la ley, porque si se sitúan fuera de ella, pueden hacerse daño", ha advertido.

Por otro lado, Iceta ha augurado que habrá elecciones catalanas "pronto": "Se dice mucho referéndum o referéndum, pero serán elecciones o elecciones y yo me estoy preparando psicológicamente para el otoño", ha dicho Iceta, que ha confirmado que, de ser así, optará a las primarias para ser el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat.