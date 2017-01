Hierro: "Debemos ser fuera de casa los mismos que somos en el Tartiere"

Oviedo, 27 ene (EFE).- El técnico del Real Oviedo Fernando Hierro ha destacado que su equipo debe ser a domicilio "el mismo" que en casa, donde se ha reencontrado con la victoria en las dos últimas jornadas, y aspira a cambiar la dinámica de derrotas como visitante en Almería, haciendo que el grupo "no piense" en el escenario.

"Debemos mostrar la misma cara que en casa, todo el mundo se siente más cómodo en su campo, con su afición, y no sé explicar muy bien por qué. Hay que leer el partido y no pensar si estamos en Almería o en el Tartiere, lo ideal es que no haya diferencias", ha comentado el malagueño.

El entrenador carbayón no se fía de la "situación" complicada por la que pasa el rival de los carbayones ya que, advierte, "lo único que marca el partido es lo que pase a partir del minuto uno".

"Cuando empiece el choque lo que prima es que seas capaz de mostrarte superior y los primeros quince o veinte minutos pueden ser un buen termómetro. El Almería llega con bajas pero tiene muy buena plantilla, con jugadores determinantes que marcan la diferencia, y nuestra obligación es pelear por esos tres puntos", ha advertido el propio Hierro.

El ex futbolista, que siempre se ha reconocido más partidario de jugadores que de sistemas, solo piensa en "sacar las virtudes" de los jugadores disponibles, entre los que no se encuentra Michu, cuya vuelta a una alineación es aún considerada "prematura" tras seis semanas al margen.

"Hay una plantilla amplia porque puede haber ausencias. Hay que trabajar pensando que pueden faltar compañeros, y estar preparados para afrontar entonces los partidos. La obligación de los jugadores es entrenar y la mía tomar decisiones, me puedo equivocar, pero acabarán jugando", ha comentado Hierro, preguntado por jugadores con menos minutos, como Diegui Johannesson.

El técnico ha explicado que habla a diario con todos sus jugadores y se "preocupa" por ellos "jueguen o no", y ha señalado que, si finalmente no vienen más refuerzos invernales, "se matará hasta el final" con los que tiene en plantilla.

"Estoy más pendiente de los que no juegan, necesitan más a su entrenador porque los otros ya están contentos de por sí. Estaré contento con lo que decida el club, saben lo que pienso y yo sé de su trabajo, ahora sólo me centro en preocuparme por los que van a Almería", ha concluido Hierro.

El equipo, que ha entrenado hoy a puerta cerrada en las instalaciones de El Requexón, realizará una última sesión lejos de los objetivos mañana por la mañana, entrenamiento en el que el cuerpo técnico acabará de pulir los detalles para el choque ante el Almería (domingo, 18.00 horas).