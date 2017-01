Garitano: "Estamos con la misma ilusión con la que fuimos a Vigo"

Madrid, 27 ene (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, aseguró en rueda de prensa que reciben la visita del Celta con la misma ilusión con la que ellos fueron a Vigo, en el que supuso el primer duelo del equipo en la máxima categoría del fútbol español.

"Vamos (al partido) con la misma ilusión con la que fuimos a Vigo. Lo estamos haciendo bastante bien pero queremos todavía ser mejores de lo que lo hemos sido en la primera vuelta. Por lo menos ese es el objetivo que tengo yo marcado", comentó ante los medios.

"Me espero el mejor Celta porque es un gran equipo con una gran plantilla. Creo que está haciendo una temporada sensacional y me espero lo mejor. La exigencia para nosotros desde que empezó la temporada es máxima y ahí no cambiamos. Necesitamos ir al máximo cada partido para tener opciones. Viene el Celta, es una oportunidad más para sumar", dijo.

Sobre las posibles rotaciones del rival pensando en la Copa del Rey, indicó: "Pueden cambiar jugadores, nombres, pero su forma de jugar no creo que vaya a cambiar absolutamente nada. Es un equipo muy fuerte que los últimos meses está haciendo las cosas bien, teniendo buenos resultados, en un buen estado de ánimo. Tenemos que poner el máximo esfuerzo de todo el mundo para poder competir con este perfil de equipos".

Garitano habló también sobre el posible debut de Samu García: "Le tenemos que ir incorporando un poquito. Le va a costar porque lleva mucho tiempo parado después del parón en Rusia, pero es un jugador importante y tenemos que ir acelerando, que vaya entrando en dinámicas de equipo. Su condición física no es la mejor pero poco a poco habrá que ir incorporándolo y que nos vaya ayudando para que cada vez seamos mejores".

Otro que podría estrenarse es Dimitrios Siovas: "Desde el primer minuto creo que es un jugador que solo por su experiencia está preparado para jugar en el Leganés. Va entrenándose, hay que ver que se den las circunstancias. Pero estoy convencido de que en el momento que le toque jugar va a rendir porque es un jugador importante y con experiencia. Estoy seguro de que nos va a ayudar en esta segunda vuelta".

Los dos futbolistas han llegado en el mercado de invierno. El club busca apurar esta opción de fichar nuevos hombres: "Nos hacía falta alguna situación de banda, ahí ya tenemos bastante equilibro. Estamos bastante equilibrados pero todo lo que venga nos va a ayudar. En posiciones de ataque a veces estamos un poquito justos. Pero no es sencillo, no es nada fácil el mercado de invierno, menos para un equipo como nosotros".

"Seguiremos insistiendo hasta el último momento y si somos capaces de incorporar algún jugador de ese perfil será bienvenido. Si no, con lo que tenemos el equipo está haciendo las cosas bien", completó.

Entre las posibles llegadas, suena la de Alberto Bueno: "No sé si es real. Alberto más que un delantero es un mediapunta que está en el Granada. Ya ha demostrado aquí con el Rayo, le fichó el Oporto. Es un jugador bueno. Llevan muchos años, muchos partidos en Primera. Cualquier jugador de esas características para un equipo como el Leganés son muy buenos".

Además se refirió a la posible salida del brasileño Gabriel rumbo a Newcastle: "Su etapa de jugar en Segunda División ya la pasó. Mejor que aquí no está en ningún sitio. Y en los años que le queden de fútbol no debería dar otro paso hacia atrás. Debería estar en Primera".