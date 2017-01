Garitano, "muy agradecido" al Eibar, pero con la "mente" en derrotarle

A Coruña, 27 ene (EFE).- El entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano, se ha mostrado "muy agradecido" al Eibar, en el que militó como jugador y técnico, pero ha afirmado que en el partido ante el conjunto vasco este sábado en Ipurúa su "mente" estará centrada en derrotarle.

"He pasado muchos años allí, vuelves a casa, ves amigos, gente conocida y es especial, pero lo único que me preocupa es que el Dépor gane allí. Estoy muy agradecido por los años que he estado en el Eibar, pero mi mente está en el Dépor y ganar", dijo en rueda de prensa.

Antes del encuentro, el técnico recibirá el homenaje del Eibar, al que ascendió de Segunda B a Primera División, un "detalle" que agradeció, aunque matizó: "El Eibar no me debe nada a mí, en todo caso le debo yo a él".

Del conjunto armero indicó que está "fuerte en casa" y recordó que el Deportivo "todavía" no ha ganado a domicilio esta temporada, su "asignatura pendiente", así que tiene por delante "un bonito reto".

"Espero un buen Eibar, que está haciendo una buena temporada, especialmente en casa. Es un sitio difícil para ganar, pero podemos hacerlo. Confío en las opciones del equipo", declaró.

Garitano conoce bien Ipurúa, "un campo tres metros más estrecho y metro y medio más corto" que Riazor, un escenario en el que los rivales suelen cambiar su propuesta para adaptarse a las circunstancias, algo que no hará el Deportivo.

"Tenemos que jugar como siempre. La gente que va allí cambia muchas cosas, se vuelve loco, cambia el sistema, pero es un partido con tres o cuatro cosas especiales y el resto es normal. Así lo tenemos que afrontar", sostuvo.

Además, señaló que al equipo vasco no le va a influir el partido de Copa del Rey que disputó el pasado miércoles con el Atlético de Madrid, que le apeó de la competición.