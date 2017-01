Rui Costa:"Mi reto es alcanzar podio en una grande, lo intentaré en el Giro"

San Juan , 27 ene .- Rui Costa, (Póvoa de Varzim, Portugal, 30 años) es la referencia del nuevo Abu Dhabi que acababa de iniciar su aventura como equipo World Tour en la Vuelta a San Juan (Argentina).

El campeón del Mundo en Florencia 2013, mientras sufre el intenso calor del verano argentino, sigue soñando con aquella gloriosa tarde en la que desbancó a Purito Rodríguez y Alejandro y añora los cinco años en Movistar. Mirando al frente apunta con ilusión a su debut en el Giro, gran objetivo del año. Un podio le sacaría una espina clavada.

"Este año tengo hemos preparado una planificación diferente. Hare carreras de una semana, empezando por Omán, Abu Dabi, Tirreno Adriático, clásicas de las Ardenas...hasta llegar al Giro de Italia, que lo haré por primera vez. Luego, veremos si hago el Tour", dijo a EFE antes de tomar la salida rumbo a San Martín, a buen recaudo en la carpa del equipo, a 35 grados de temperatura.

Se siente ilusionado el portugués ante su debut en el Giro, aunque admite que "será complicado y duro, pero también especialmente bonito por ser el del Centenario". Su idea es presentarse en la salida de Cerdeña "a tope para tratar de luchar por un buen puesto en la general".

Y es que la espina que tiene clavada Rui Costa es lograr un podio en una de las grandes. En su palmarés tiene el oro mundial, 3 etapas del Tour y 3 vueltas a Suiza. Pero falta tener la suerte que le faltó siempre en el Tour, y el Giro será su gran opción.

"Las carreras de una semana o de un día siempre me han venido mejor. En el capítulo de grandes pruebas siempre hice el Tour, pero los problemas me persiguieron año tras año. No tuve suerte y sufrí caídas y enfermedades. Este año tengo muchas ganas de hacerlo bien en el Giro", explica.

Mirando atrás en su carrera, Rui Costa recordó los cinco años que pasó en el Movistar, en los que obtuvo sus grandes triunfos.

"Fueron 5 temporadas inolvidables, con un gran ambiente y donde vivimos grandes momentos. Estuve muy a gusto con mis compañeros, pero la vida toma nuevos caminos y ahora también estoy feliz con un nuevo grupo. Eusebio Unzue siempre acertaba a la hora de hacer la plantilla".

Sin duda, el recuerdo estelar en la memoria del líder del Abu Dabi lo vivió el 29 de septiembre de 2013 en Florencia. Costa desbancó a Purito y Valverde y se colgó el oro.

"Fue un día especial y lo sigue siendo. A veces sueño con aquella tarde, fue muy emocionante, pero la vida pasa y hay que mirar para adelante y pensar en repetir éxitos", señaló.

Rui Costa es uno de los grandes ídolos del deporte portugués, pero siempre a distancia del futbolista Cristiano Ronaldo, "una superestrella de nivel mundial orgullo de los portugueses".

"Para nosotros es el deportista numero uno, y como persona creo que es aún mejor, aunque no lo conozco personalmente no le conozco. Me han hablado que es un chico fantástico, único, que seguirá dando alegrías a los portugueses. Yo en mi deporte también trataré de dar alegrías", comentó.

Mientras llegan nuevos escenarios para buscar sueños renovados, Rui Costa sobrevive en San Juan a las primeras carreras del año. Calor y ritmo alto de competición para ir desperezando la temporada.

"Hace mucho calor, es la primera vez que vengo a Argentina y todo es nuevo para mí. Estoy contento de ver que aquí hay pasión por la bici", concluyó.