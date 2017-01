Baraja: "Queremos que Valladolid sea un punto de inflexión"

Madrid, 27 ene (EFE).- Rubén Baraja, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró este viernes esperanzado en que el partido en el José Zorrilla frente al Real Valladolid sea "un punto de inflexión" para su equipo, que encadena cinco jornadas sin ganar y está a dos puntos del descenso.

El Rayo llega a Valladolid tras encadenar cinco partidos sin conocer la victoria y sumar tres puntos de los últimos quince posibles que le alejan del objetivo del ascenso que se marcó a principios de temporada.

"El Rayo no ha estado nunca en los puestos de arriba porque el inicio no fue bueno y ahora no estamos enganchando lo que se necesita. La situación es compleja y difícil en el sentido en el que hay que tener calma y sobre todo tranquilidad para que los resultados lleguen", dijo Baraja.

El técnico rayista aseguró que "para jugar en este equipo, en este momento, hay que tener personalidad para superar este tipo de situaciones".

"Este encuentro lo encaramos con optimismo después de lo que nos dejó la segunda parte del partido con el Elche, pensando en que tenemos una buena oportunidad por delante ante un buen rival que también ha pasado por momentos complicados esta temporada", declaró.

"El Valladolid empezó muy bien, luego tuvo una racha mala y ahora ha vuelto otra vez a meterse arriba. Esto indica que por qué nosotros no podemos salir de esta situación y mirar hacia arriba. Eso es lo que me invita al optimismo", manifestó.

Este encuentro será especial para Rubén Baraja, nacido en Valladolid y formado en el conjunto pucelano en su etapa como futbolista profesional.

"Siempre es especial porque yo me considero vallisoletano de nacimiento y mi familia vive allí. Ir a Valladolid es muy motivador y en este caso, que están en una buena dinámica, hacer un buen partido es lo que me preocupa. Cuando pase este partido, espero que al Valladolid le vaya siempre muy bien", concluyó.