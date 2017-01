Anquela: "Tenemos que volver a ser competitivos y ahora toca sufrir"

Huesca, 27 ene (EFE).- El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Juan Antonio Albacete "Anquela", ha declarado este viernes que tienen que volver a ser "un equipo competitivo como antes" y que para conseguirlo tienen que "sufrir".

"Si el equipo no es competitivo, no sufre y no trabaja no tenemos nada que hacer porque en Segunda División nadie te regala nada. Ahora toca ponerse el chubasquero, apretar y sufrir y ya cambiarán las cosas", ha destacado en rueda de prensa el técnico del conjunto altoaragonés.

El conjunto oscense no ha empezado con buenos resultados el año y su entrenador espera que vuelva a jugar bien y hacer las cosas como antes. "La segunda vuelta es la hora de la verdad y el que quiera ganar tendrá que trabajar y hacer bien las cosas", ha advertido.

Anquela, que tendrá tres bajas importantes por sanción en el enfrentamiento de mañana contra el Nastic de Tarragona, no quiere poner excusas por este motivo.

"Tenemos y podemos solventar los problemas porque tenemos buena plantilla y creo que los que salgan, y todos, lo van a hacer bien", ha señalado.

Para el técnico jienense lo más importante para su equipo es que "crean los futbolistas que son capaces de trabajar y jugar bien porque en los dos últimos partidos no lo hemos hecho bien, aunque perder con el Levante y el Alcorcón entra dentro de lo normal si las cosas no se hacen bien y no tienes acierto".

Al rival, a pesar de su mala clasificación, Anquela lo ve como al resto de equipos y opina que será difícil ganarle.

"En Lugo ganó y jugó bien y las victorias dan fuerza moral. Hay que recordar que el año pasado jugó por subir y esta temporada no empezó bien pero es un buen equipo y tiene buenos jugadores, ha resaltado.