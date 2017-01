El 'Wing' Anzarda, un dandy del gol y un zahorí del talento

Sevilla, 26 ene (EFE).- Eduardo 'Wing' Anzarda cumple años (67) y el Real Betis, equipo en el que militó entre 1973 y 1980, ha recordado a quien representó la astucia y elegancia ante el gol y encarna hoy, como un zahorí del talento, la virtud de descubrir cosas donde otros no ven nada, como el emergente Dani Ceballos.

El Betis ha homenajeado en su web a este futbolista argentino (San Javier, 1949) con tanta claridad y facilidad ante el gol como para descubrir talentos como Dani Ceballos, a quien 'vio' en los juveniles y le dio la camiseta de titular del primer equipo que dirigía su compatriota Gabriel Humberto Calderón.

"Muchas felicidades míster. Gracias por confiar en mí en el año de mi debut con el Betis junto a Calderón", ha reconocido el medio de Utrera en su cuenta de 'twitter', mientras que Anzarda ha agradecido "de corazón" que el Betis lo recuerde porque, según dice en un vídeo, está en Argentina pero su corazón está en Sevilla.

Eduardo Aníbal Anzarda empezó a jugar en River Plate en 1968 y en 1971 fue fichado por el Real Madrid para suplir al retirado Paco Gento y, aunque jugó regularmente en su primer año, una hepatitis lastró su trayectoria y en 1973, cuando llega a Chamartín Óscar 'Pinino' Mas, es fichado por el Real Betis.

Pulcro en su aspecto en época de melenudos, el 'wing', como se le conoció en Sevilla, se hizo pronto con la zamarra de titular y dejó en el 'Villamarín' su impronta de frialdad en el área, de pararse ante el rival desconcertado como años más tarde hizo Emilio Butragueño y de astucia y eficacia ante el gol.

Eran años de oriundos y Anzarda jugó como tal en los años en los que el marcador simultáneo 'Dardo' y las televisiones aún en blanco y negro daban los goles y las peripecias de la armada argentina de los 'Chupete' Guerini, 'Ratón' Ayala o Miguel Ángel Brindisi; brasileña de Luiz Pereira y Joao Leiva 'Leivinha', peruana del Cholo Sotil y, también la holandesa de los Johan: Cruyff y Neeskens.

Anzarda ficha por el Betis en octubre de 1973, año que culmina con el ascenso de los béticos, en el que rubrica ocho goles en Liga y uno en Copa, y tras el que se hace con la titularidad indiscutible en las siguientes tres temporadas, aunque en la 1975-76 dejó de ser alineado en doce partidos por la polémica de los oriundos.

La falsedad de ciertas procedencias, como la del valencianista Miguel Ángel Adorno, que al llegar a España dijo que su abuela era de "Celta de Vigo", hizo que en ese año se investigara a fondo el asunto, aunque la situación de Anzarda se aclaró con su nacionalización en febrero de 1976 y ese año fue, con diez goles, el máximo goleador del equipo en la Copa del Rey que ganó el Real Betis y que se perdió por lesión en las semifinales.

No reapareció hasta febrero de 1978 y un intento de arreglo del partido Betis-Rayo Vallecano le costó una sanción de ocho meses de suspensión y que no reapareciera hasta marzo de 1979, cuando empezó su declive en verdiblanco que culmina con su salida en 1980 hacia Argentina, donde jugó cuatro años mas en All Boys y Platense.

Volvió a Sevilla en 2014 como ayudante de Gabriel Humberto Calderón, con quien había trabajado en 2004 con la selección de Arabia Saudita y posteriormente en el club saudí Al Ittihad, y de ese año, que acabó en descenso, queda su clarividencia para sacar de los juveniles a Dani Ceballos.

"Para el recuerdo, quedará siempre su claridad ante el gol y esa manera singular de pararse en el área, quebrando a porteros y regateando a su sombra. Una facilidad goleadora que labró la leyenda que le acompañó durante toda su etapa como jugador verdiblanco", en la quea disputó 165 partidos oficiales (128 de Liga, 35 de Copa y 2 de la Recopa de Europa) y marcó 56 goles (40 en Liga y 16 en Copa).

En esos años, el gol era más escaso y de ello da fe que los 'pichichis' fueran con cifras que hoy no se concebirían, ya que José Eulogio Gárate y Carlos Rexach lo compartieron con 17 tantos cada uno, Enrique Castro 'Quini' logró alguno con 18 y el ovetense 'Marianín', 'El jabalí del Bierzo', lo conquistó con 19.