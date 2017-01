Vesga llega al Sporting dispuesto a jugar "en cualquier posición"

Gijón, 26 ene (EFE).- Mikel Vesga, cedido por el Athletic de Bilbao al Sporting hasta final de temporada, ha señalado hoy en su presentación que, pese a haber actuado hasta ahora como pivote, puede hacerlo "en cualquier posición del centro del campo que quiera el entrenador" y se ha mostrado convencido que puede "aportar cosas a este equipo".

"El Sporting es un equipo que siempre me gustó, además tengo conocidos aquí, esta es una gran oportunidad para mí, un buen lugar para crecer", ha manifestado Vesga, que estuvo acompañado por el director deportivo Nico Rodríguez y en la que ha recordado que debutó en Primera división esta temporada precisamente en El Molinón un campo que aseguró le había "impactado".

El centrocampista vasco considera que "queda mucha liga y el equipo está muy unido y con ganas de sacar esto adelante" cuando se le preguntó por las posibilidades del Sporting de eludir el descenso y ha reconocido que aceptó la cesión ya que "en el Athletic hay mucha competencia y es difícil jugar".

"Soy un futbolista de largo recorrido que me gusta participar en el juego del equipo y tener el balón", se ha definido Vesga que mañana ya entrenará con el resto del equipo aunque no estará el domingo con el equipo y no será hasta el siguiente fin de semana ante el Alavés cuando Rubi pueda contar con sus servicios, si bien el jugador ha señalado que lo primero es "ganarse los minutos".

Vesga no ha participado en el entrenamiento de hoy, que se inició con una charla del entrenador Joan Francesc Ferrer, Rubi, antes de ejercitarse en el campo en una sesión prevista a puerta cerrada pero que finalmente fue de libre acceso y en la que el nuevo técnico rojiblanco sigue tratando de inculcar a los jugadores su filosofía de juego.

Rubi recupera a Sergio Álvarez, un futbolista indiscutible para Abelardo, y con el que no pudo contar para la pasada jornada ya que tuvo que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas pero sigue sin poder hacerlo con el central Jorge Meré y el lateral Douglas, aún no recuperados de sus respectivas lesiones.

La llegada de Vesga puede propiciar la salida en calidad de cedido del también centrocampista Rachid cuyo destino parece ser el Tenerife, donde el Sporting espera que tenga los minutos que no está teniendo en Gijón y con ellos mejore su rendimiento ya que se le considera un jugador interesante para el futuro.

Vesga, cuya cláusula de cesión le impide jugar el domingo en San Mamés, se convierte así en el cuarto futbolista de la actual plantilla del Sporting con pasado en el Athletic de Bilbao ya que también están Fernando Amorebieta, Isma López y Borja Viguera.

El Atlhetic confía en este jugador por lo que se negó a incluir una cláusula de compra al final de la temporada ya que el club bilbaíno cuenta con Vesga para el futuro y si accedió a su cesión es para que tenga minutos y complete su formación en un club que siempre ha dado oportunidades a los jóvenes.