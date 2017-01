Toril afirma que por estadística algún día le tocará perder al Girona

Elche , 26 ene .- Alberto Toril, entrenador del Elche, aseguró este jueves que al Girona, próximo rival del equipo ilicitano en la Liga y en plena racha de resultados positivos, le tiene que tocar perder pronto aunque sea por una simple cuestión de estadística.

"Cuando ganas mucho más cerca estás de perder y algún día, aunque sea por estadística, le tiene que tocar", dijo el técnico cordobés, quien recordó que el conjunto catalán ha acumulado ocho victorias en las últimas diez jornadas y cuatro de forma consecutiva.

"No hay un rival que sea infinitamente superior a los demás y aunque es un gran equipo si nosotros hacemos las cosas bien podemos hacer que tengan un partido complicado", explicó.

Toril reconoció que la visita del Girona es un "estímulo" para su equipo, ya que se trata de un "candidato a ascender y un equipo que ha ido creciendo con el paso de las temporadas".

"Han tenido confianza en su entrenador y un estilo de juego de juego y al final están en el camino de conseguir el éxito. Marca un poco lo que debería ser un equipo de fútbol", explicó.

El técnico dijo que el Girona tiene este año su plantilla más "poderosa" y que lleva años en una "muy buena línea", mientras el Elche "estamos encontrando nuestro camino". "Estamos ahí, cerca de ir para arriba o de complicarnos la vida", indicó.

El entrenador admitió que el Elche está necesitado de puntos después de tres semanas sin ganar, aunque aclaró que el equipo se encuentra "con confianza". "A veces solo miramos la premura del resultado, pero el trabajo está siendo enorme", dijo.

Toril aseguró que el Elche no cambiará su estilo ante el Girona, aunque sí tomará precauciones "porque tiene un sistema de juego peculiar y la idea es buscar cómo hacerles daño". "No es un equipo habituado a defender sino a jugar en campo contrario. No hace daño a los espacios, pero si cerca del área", añadió.

El preparador también se refirió al interés del club por el delantero Dominique Malonga, del que comentó que "hizo goles en el Murcia pero no tengo constancia de que haya nada cerrado".

Toril insistió en la necesidad de ganar "porque hace tres partidos que no lo hacemos", aunque afirmó que el Elche "no es un equipo que esté mal porque está muy vivo".

Por último, el entrenador también se refirió a la junta de acreedores que celebra mañana el club y que, en opinión del consejo, puede marcar una nueva en la entidad. "Espero que todo salga bien y que sea lo más beneficioso para la entidad", sentenció.