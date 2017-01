Los sindicatos discrepan sobre el seguimiento de la huelga de teleoperadores

Madrid, 26 ene (EFE).- La huelga de 24 horas de los teleoperadores, convocada para hoy por la Confederación General del Trabajo (CGT), ha suscitado discrepancias sobre el seguimiento entre el sindicato convocante y UGT y CCOO, que no han respaldado la protesta.

Santiago Alonso, secretario general de Telemárketing de CGT, ha cifrado el seguimiento de la movilización en un 50 %, mientras que Carlos Prieto, responsable sectorial de UGT, ha calificado la huelga de "fracaso" debido a la escasa representación del sindicato convocante en el panorama nacional.

Prieto ha apuntado que UGT no se ha sumado a la huelga porque los trabajadores "no la han demandado", debido a una cuestión económica, y porque CGT, al plantearla, no lo hizo de forma adecuada.

Sin embargo, Prieto no ha descartado realizar movilizaciones conjuntas en función de cómo se desarrollen las negociaciones en la reunión con la Asociación de Contact Center Española (ACE) prevista para el próximo 2 de febrero.

Del mismo modo, Montserrat Sánchez, responsable sectorial de CCOO, ha explicado que su sindicato no ha apoyado la huelga por una cuestión "económica", aunque ha recordado que está realizando "otro tipo de acciones", como campañas en las redes sociales, para defender a los trabajadores.

Además, Sánchez ha apuntado que las cifras de seguimiento de la huelga que maneja el sindicato son "muy escasas".

Por su parte, Alonso ha instado a los sindicatos a sumarse a las futuras movilizaciones para acabar con "la precariedad laboral" del sector.