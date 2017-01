Sara Hernández aboga por hablar más de modelo de partido que de nombres

(Corrige y completa los últimos párrafos de la información con el mismo título)

Madrid, 26 ene (EFE).- La secretaria general de los socialistas madrileños, Sara Hernández, considera que es momento de pensar más en el "modelo de partido" que en nombres, a falta de cuatro meses para la votación de secretario general del PSOE, puesto al que hasta ahora se ha postulado Patxi López.

Así lo ha indicado esta tarde Hernández a lo periodistas antes de la inauguración del Primer Foro Socialista de Madrid, unas jornadas que, con el título 'Reinventando Madrid, se desarrollan desde hoy y hasta el próximo 5 de abril en la Escuela Julián Besteiro con ocho mesas de debate, con la asistencia de militantes, simpatizantes y asociaciones.

Hernández no ha ocultado que le gusta "la música" del proyecto de López, no obstante, anima a que se presenten "más candidatos y más modelos" de partido.

"Me gusta la música, me gusta el proyecto (de López), pero esto no es un tema de personas, es un tema de modelo de partido", ha recalcado.

Tras admitir que el Partido Socialista pasa "por uno de los momentos más críticos y dramáticos" de su historia, ha dicho: "Lo que tenemos que hacer es no pensar tanto en nombres y apellidos y pensar en un partido que tiene que ser referencia territorial, que tiene que estar claramente anclado en la izquierda y que tiene que tener muy clara su política de alianzas tanto a la izquierda como a la derecha".

Sobre la candidatura de Patxi López, que mañana protagonizará un acto con militantes del partido en Fuenlabrada al que tiene previsto asistir ella, ha añadido que "los compañeros de la Federación Madrileña se pronunciarán "de manera libre, como no puede ser de otra manera, y ha asegurado que la dirección regional "no va a establecer una pauta a seguir".

"La militancia es libre para opinar, para ver y para decidir cuál es el candidato o candidata que le parece mejor para representar al Partido Socialista", ha agregado Hernández, que considera a López una persona "valiente" por haber dado un "paso adelante".

"No oculto que sus propuestas y su modelo de partido coinciden de una manera muy importante con las que yo sostengo como militante", ha insistido sobre su candidatura.

Ante una posible división entre los socialistas madrileños en el caso de que el ex secretario general Pedro Sánchez decida presentarse -la federación madrileña fue una de las que le apoyó hasta el final-, Hernández ha dicho que cuando un compañero decide presentarse tiene su "más absoluto" respeto, "pero nunca hay división cuando hay debate democrático de propuestas e ideas", ha añadido.